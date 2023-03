Hockey sur glace - Roller Hockey Roller N3 : Villard-Bonnod VS Seynod Villard joue ce dernier match de saison régulière avec une idée en tête, finir 2eme de la poule ! Gymnase Frison-Roche, Villard-Bonnot, Hockey Hebdo Delphine Verdonnet le 30/03/2023 à 20:51 Tweeter

Seynod pointe à la 5eme place du classement, Villard va devoir garder la tête froide et rester discipliné.

Les Dauphins de Villard-Bonnot l'emportent sur le score de 11 à 3. Photo: Delphine Verdonnet

Galerie photos Galerie photos

FICHE TECHNIQUE

Arbitres: Thomas Lafranceschina et Cedric Seguinard

Pénalités: 18 minutes pour Villard-Bonnot - 20 minutes pour Seynod



Buts pour Villard bonnot :

00:39 Kirwan Girod assisté Clement Caddeo

02:35 Clement Caddeo assisté Thomas Durrieu

03:54 Jeremy Guy

06:59 Clement Caddeo

07:21 Jeremy Guy

14:43 Clement Caddeo assisté Jeremy Guy

29:17 Clement Caddeo assisté Jeremy Guy

31:55 Clement Caddeo assisté Kirwan Girod

35:21 Clement Caddeo

37:02 Baptiste Sauvage

41:00 Clement Caddeo assisté Thomas Durrieu



Buts pour Seynod :

15:59 Cedric Fiocca assisté Bertrand Fribault

33:34 Bertrand Fribault assisté Nicolas Aubrylachainaye

36:02 Romain Poidevinassisté Nicolas Aubrylachainaye



FFRS : Feuille de match © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur