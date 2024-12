Hockey sur glace - Roller Hockey Roller N3 - Villard Bonnot A vs Albenc Retour sur la 7ème journée - Nationale 3 Frisson Roche, Villard Bonnot, Hockey Hebdo Delphine Verdonnet le 17/12/2024 à 06:30 Tweeter 7eme journée - Nationale 3





Arbitres :

Loic Lebois et Thomas Lafranceschina



Buts :

Villard Bonnot

02:10 Simon ClapiÉ

11:36 Matteo Laurens assisté Simon ClapiÉ

16:52 Guillaume Lejeune

28:42 Dorian Cendre

39:28 Simon ClapiÉ

46:11 Thomas Durrieu



Albenc

02:35 Antoine-Olivier De magalhaes assisté Steven Lamesta

28:02 Florent Collin assisté Pierre Carabalona

32:55 Kevin Abbad assisté Florent Collin





Pénalités :

Villard Bonnot : 10 minutes

Albenc : 8 minutes



Delphine Verdonnet



