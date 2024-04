Hockey sur glace - Roller Hockey Roller N3 - Villard Bonnot vs Aubagne Les Dauphins de Villard reçoivent ce week end les 1/4 finale des play off de la poule N°4 Frisson Roche, Villard Bonnot, Hockey Hebdo Delphine Verdonnet le 14/04/2024 à 19:00 Tweeter Quart finale Nationale 3, Poule 4

Match 1

Arbitres :

Thomas Lafranceschina et ean Catarino



Buts :

Villard Bonnot

10:40 Clement Caddeo assisté Benjamin Lapresa (Supériorité numérique)

13:15 Benjamin Lapresa (Supériorité numérique)

17:19 Benjamin Lapresa assisté Loïc Richard (égalité numérique)

28:41 Etienne Guerente assisté Dorian Cendre (égalité numérique)



Aubagne

11:54 Loukas Vianes (égalité numérique)

39:11 Nicolas Jame assisté Lenny Goussakowsky (égalité numérique)



Pénalités :

Villard Bonnot : 12 minutes

Aubagne : 22 minutes



Photographe : ©Delphine Verdonnet



Villard qui ouvre la compétition de ce week end, démarre parfaitement son match et ces 1/4 de finale.

Les pénalités d'Aubagne vont leur couter cher.



Photographe © Delphine Verdonnet



Les Dauphins restent confiants et imposent leur jeu.

Photographe © Delphine Verdonnet



La suite des 1/4 de finale se déroulent ce samedi soir et dimanche à Frisson Roche.

Les 2 meilleurs se qualifieront pour les demi finale.

Les 2 meilleurs se qualifieront pour les demi finale.

Qui de Villard, Aubagne, Colombiers ou Mouilleron décrochera le précieux sésame ?







