Hockey sur glace - Roller Hockey Roller N3 - Villard Bonnot vs Chambéry 9eme journée - Nationale 3 (poule 2) Frisson Roche, Villard Bonnot, Hockey Hebdo Delphine Verdonnet le 16/01/2025 à 22:30 Tweeter Villard bonnot, 1er de sa poule s'impose à domicile face aux Diabolik de Chambéry.

Un match marquait par des buts mais également un nombre important de pénalités.

Les Dauphins restent au sommet du classement à 5 journées de la fin de la saison régulière.



Arbitres :

Adrian Metzen et Thomas Lafranceschina



Buts :

Villard Bonnot

44:15 COLOTTI Remi - Supériorité numérique

40:37 LAURENT Raphael - égalité numérique

36:42 LEJEUNE Guillaume assisté DUBOIS Yann- égalité numérique

32:34 CENDRE Dorian - égalité numérique

32:07 LAURENS Matteo assisté CLAPIÉ Simon - égalité numérique

31:47 NOUVEL Victor assisté GUY Jeremy - égalité numérique

28:06 NOUVEL Victor - égalité numérique

27:52 COLOTTI Remi assisté GUY Jeremy - Supériorité numérique

23:11 RICHARD Loïc - Supériorité numérique

01:07 CLAPIÉ Simon - égalité numérique



Chambéry

08:20 CONSCIENCE Kevin assisté SEPUKA Maxime - Supériorité numérique

16:02 BOLARD Enzo - égalité numérique

47:49 BOLARD Enzo assisté CONSCIENCE Kevin - égalité numérique



Pénalités :

Villard Bonnot : 30 minutes

Chambéry : 28 minutes





Delphine Verdonnet



