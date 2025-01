Hockey sur glace - Roller Hockey Roller N3 - Villard Bonnot vs Nimes 9eme journée - Nationale 3 (poule 3) Frisson Roche, Villard Bonnot, Hockey Hebdo Delphine Verdonnet le 17/01/2025 à 07:00 Tweeter Les Dauphins écrasent Nimes 24 à 2.

L'equipe de Nimes, composée de seulement 7 joueurs est réduite à 6 joueurs dès le début du match (blessure).

Villard Bonnot déroule et s'impose sans difficulté.



Arbitres :

Adrian Metzen et Thomas Lafranceschina



Buts :

Villard Bonnot :

PARISIO Clement x 4

LESCOAT Ronan x 2

LESCOAT Owen x 3

SALVETTI Frederic

CENDRE Kellian x 3

RENAVANT Baptiste x 6

ROMAN--JUPPET Corentin x 2

CORREARD Thomas

DEGOIRAT Juline

DUCHESNE Vincent



Nimes :

21:41 BARBUT Sylvain- égalité numérique

48:02 BARBUT Sylvain- égalité numérique



Pénalités :

Villard Bonnot : 6 minutes

Nimes : 18 minutes



GALERIE PHOTOS

Delphine Verdonnet





Delphine Verdonnet



