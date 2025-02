Hockey sur glace - Roller Hockey Roller N3- Villard Bonnot vs Varces 11eme journée - Nationale 3 (poule 2) Frisson Roche, Villard Bonnot, Hockey Hebdo Delphine Verdonnet le 04/02/2025 à 10:00 Tweeter Villard bonnot, 1er de sa poule s'impose à domicile face aux Frelons de Varces.

Les Dauphins sont les favoris pour ce match au vue de l'écart de place au classement de la saison.

Ils s'imposent logiquement 6 à 3 malgré une très bonne prestation des Frelons.

Villard Bonnot prend le large au classement de la poule.



Arbitres :

Thomas Lafranceschina et Rayan Rodrigues



Buts :

Villard Bonnot

08:18 Victor Nouvel assisté Thomas Durrieu - Supériorité numérique

12:46 Dorian Cendre assisté Remi Colotti - égalité numérique

22:44 Dorian Cendre assisté Simon Clapié - Supériorité numérique

23:47 Victor Nouvel assisté Jeremy Guy - égalité numérique

26:21 Antonin Bernard assisté Dorian Cendre - égalité numérique

34:15 Kellian Cendre - égalité numérique



Varces

04:35 Kevin Genty assisté Tigane Exartier - égalité numérique

20:00 Alex Lambert - égalité numérique

46:02 Glenn Grosset - égalité numérique



Pénalités :

Villard Bonnot : 12 minutes

Varces : 10 minutes





Photographe : © Delphine Verdonnet

(cliquer pour accéder à la galerie complète)

Delphine Verdonnet



Delphine Verdonnet





