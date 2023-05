Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Roller Hockey Roller N3 Play off : 1/2 finale Cette année, les demi finale de la N3 se tiennent à Frisson Roche. 4 équipes pour 1 place en finale ! Les Dauphins de Villard bonnot, à domicile doivent défier les Diabolik's de Chambéry, les Desmans de Tarbes et les Karibous de Saint Orens. Villard Bonnot, Hockey Hebdo Delphine Verdonnet le 24/05/2023 à 16:19 Tweeter

Le premier match contre les Karibous débute mal. Villard démarre version diesel, ce qui n'est pas le cas de Saint Orens. Tout comme ses supporters, ils sont à 110% dès le début. Les pénalités des locaux vont leur donner de l'avance. 3 buts en 1ere période alors que Villard n'a pas débloquer son compteur.

Mais les Dauphins vont faire une 2eme période à haut niveau. Pousser par les supporters qui essaient de gagner le match qui se joue aussi dans les gradins,

Villard revient 3 à 4. L égalisation est à porter de cross mais un gros match du gardien et le dieu du hockey qui n'était pas de leur côté fait basculer le match côté visiteurs.

Si Villard veut espérer une finale, il faut faire un dimanche sans faute.



Photographe : ©Delphine Verdonnet



La 1ere période se déroule vite et Villard est au top. Ils dominent clairement et Chambery essaie de rester dans le game. Les pénalités ne vont pas les aider.

Les Dauphins sont clairement dans leur match ce matin. La cohésion de groupe est là, la défense répond présente. Le portier villardien tue définitivement les espoirs des Diabolik's en étant un vrai mur.

Les Dauphins gagnent 6 à 2.

Tout va se décider sur le dernier match. 1 victoire pour se propulser en finale !



Photographe : ©Delphine Verdonnet



Tarbes n'est pas facile et se montre dangereux tout le long. Dès l'entame de la 2eme période, Les Dauphins mènent le match et la finale n'a jamais été aussi proche. Il faut maintenant tenir 17 minutes sans encaisser de but.

Les Desmans en ont décidé autrement en revenant à égalité à 10 minutes de la fin.

Tout bascule à moins de 2 minutes de la fin de la rencontre, Tarbes marque le but vainqueur et annihile les espoirs de Dauphins.

Tarbes gagne 4 à 3 et décroche son billet pour la finale.



Les Dauphins se sont battus jusqu'au bout et personne n'aurait prédit en début de saison que ce groupe irai aussi loin.

Sans entrainement; ils ont su bâtir une vraie équipe qui a prouvé qu'elle pouvait gagner et s'amuser ! Par chance, je fais de la photo et pas de la vidéo ;) Les Dauphins qui ont connu une saison compliquée (pas de gymnase de septembre à mars) vont se battre jusqu'au bout pour ne pas terminer cette saison ce dimanche.Le premier match contre les Karibous débute mal. Villard démarre version diesel, ce qui n'est pas le cas de Saint Orens. Tout comme ses supporters, ils sont à 110% dès le début. Les pénalités des locaux vont leur donner de l'avance. 3 buts en 1ere période alors que Villard n'a pas débloquer son compteur.Mais les Dauphins vont faire une 2eme période à haut niveau. Pousser par les supporters qui essaient de gagner le match qui se joue aussi dans les gradins,Villard revient 3 à 4. L égalisation est à porter de cross mais un gros match du gardien et le dieu du hockey qui n'était pas de leur côté fait basculer le match côté visiteurs.Si Villard veut espérer une finale, il faut faire un dimanche sans faute.La 1ere période se déroule vite et Villard est au top. Ils dominent clairement et Chambery essaie de rester dans le game. Les pénalités ne vont pas les aider.Les Dauphins sont clairement dans leur match ce matin. La cohésion de groupe est là, la défense répond présente. Le portier villardien tue définitivement les espoirs des Diabolik's en étant un vrai mur.Les Dauphins gagnent 6 à 2.Tout va se décider sur le dernier match. 1 victoire pour se propulser en finale !Tarbes n'est pas facile et se montre dangereux tout le long. Dès l'entame de la 2eme période, Les Dauphins mènent le match et la finale n'a jamais été aussi proche. Il faut maintenant tenir 17 minutes sans encaisser de but.Les Desmans en ont décidé autrement en revenant à égalité à 10 minutes de la fin.Tout bascule à moins de 2 minutes de la fin de la rencontre, Tarbes marque le but vainqueur et annihile les espoirs de Dauphins.Tarbes gagne 4 à 3 et décroche son billet pour la finale.Les Dauphins se sont battus jusqu'au bout et personne n'aurait prédit en début de saison que ce groupe irai aussi loin.Sans entrainement; ils ont su bâtir une vraie équipe qui a prouvé qu'elle pouvait gagner et s'amuser ! Par chance, je fais de la photo et pas de la vidéo ;)

© 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo