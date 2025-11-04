Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Roller Hockey Roller N4 - StrasCross enchaîne les victoires ! Le compte-rendu de la première journée de championnat prénational (aussi appelé Nationale 4). Strasbourg, Hockey Hebdo Communiqué StrasCross le 08/10/2025 à 10:00 Tweeter STRASCROSS vous invite à venir (re-)découvrir son sport lors du plateau de

championnat féminin lors des matchs du samedi 25 octobre de 18h et 20h

et/ou

lors des matchs du dimanche 26 octobre à 10h et 12h.







Ce dimanche 5 octobre, l’équipe prénationale de roller hockey de Strasbourg se déplaçait pour rencontrer les Graoullys de Montigny et les Bucherons d’Epinal.

Premier match, parfaite domination



Dans ce premier match, les deux équipes prennent leurs repères sur le terrain mais les jeunes Graoullys peinent à toucher le palet. C’est Thomas Le Bourvellec qui ouvre le score des strasbourgeois, suite à un tir de pénalité à l’encontre des adversaires. Il s’en suivra un deuxième but dans cette mi-temps de Ludo Camponi avec le soutien de Laurent Callot. A la reprise, une nouvelle faute provoque l’infériorité numérique de Montigny, permettant à Celyan Col de faire la passe parfaite à Lionel Ménard qui atteint la lucarne gauche. Antonin Bronner enfonce le clou moins d’une minute plus tard, assisté de Sébastien Hahn.

Les Loups Blancs de Strasbourg réalisent un blanchissage du portier Thomas Weber, sur le score de 4-0, après une belle domination du terrain et un beau placement défensif.







Deuxième match, le mental fait la différence



Le match opposant Epinal à Strasbourg s’annonçait plus intense que les matchs de la matinée (note : Epinal gagnait contre Montigny 4-2). Le palet passe dans chaque camp mais la défense de chaque côté fait le job. A la mi-temps, aucun n’a réussit à concrétiser ses actions, mise à part une charge incorrecte côté spinalien. Les locaux ne sont pas aussi appliqués que les visiteurs et un cinglage est sifflé à seulement une minute de la reprise. C’est l’occasion parfaite pour que Laurent Callot profite de la supériorité numérique et marque le premier but de la rencontre. Il s’en suit alors une nouvelle bataille physique et mentale. Lionel Ménard se retrouve à batailler derrière le but adverse contre deux Bucherons, ressort avec le palet pour le transmettre à Antonin Bronner qui finit l’action.

On pourrait penser que le match est plié, mais Flavio Viac d’Epinal profite d’une erreur de placement pour remonter le score : 2-1 à 35minutes de jeu. Les spectateurs retiennent leur souffle à chaque fois qu’une équipe passe le milieu de terrain mais le travail des portiers Thomas Weber pour StrasCross et Arnaud Pentecôte pour Epinal est visible. Une faute est sifflée à une minute de la fin du match contre StrasCross. Epinal en profite pour prendre son temps mort. La tension se fait ressentir dans toute la salle.

Le match se finit sur le score de 2-1 en faveur de Strasbourg, mais le match retour sera assurément à voir !



StrasCross, des équipes vers la victoire !



L’équipe de Nationale 3 possède déjà trois victoires sur ses trois matchs et l’équipe de prénationale obtient donc deux victoires sur deux. La prénationale vous donne rendez-vous le dimanche 23 novembre, et l’équipe féminine N2 qui vous donne déjà rendez-vous les 25 et 26 octobre au gymnase Twinger de Strasbourg, en parallèle d’un événement roller derby au gymnase des Poteries de la même ville !







