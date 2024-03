Hockey sur glace - Roller Hockey Roller U15 : Beaune l'emporte à Besançon En match U15, Beaune déjoue d'une unité les Griffons à domicile Besançon, gymnase des Montboucons, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 10/03/2024 à 16:59 Tweeter Besançon - Beaune Besançon - Beaune

4 - 5

(2-3, 2-2)

Photographe : Philippe Rouinssard

Dans une partie agréable et sur un bon rythme de jeu, les Gargouilles l'ont emporté logiquement à Besançon. Rapidement menés au scores, elles sont parvenues à égaliser assez vite pour prendre ensuite les commanes de la partie et ne plus les lâcher malgré un bon retour des Griffons en fin de partie.

Retrouvez la galerie photos de la rencontre (2-3, 2-2) © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur