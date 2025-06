Conférence de presse du RHE76

Sylvain Lefebvre De gauche à droite : Charles Roche (Vice Président), Marc-André Thinel (Manager Général, Fabrice Lhenry (Directeur Sportif) Gaëtan Muller (Propriétaire et Président)

Retour sur les engagements de la saison passée.

Hommage à Thierry Chaix et Guy Fournier.

Le lundi 23 juin, le siège social du Groupe Matmut, partenaire majeur des Dragons deRouen, a accueilli un événement clé réunissant les partenaires, les acteurs engagés et les forces vives du club.Au programme : un retour sur les engagements de la saison écoulée, un hommage aux figures historiques des Dragons, la présentation de la nouvelle gouvernance et du staff technique, la composition de l’effectif pour la saison 2025-2026, ainsi qu’une projection ambitieuse à horizon 2030.Cette rencontre conviviale a d’abord permis de dresser le bilan des initiatives sociétales portées par le club tout au long de la saison.Nicolas Gomart (Vice-Président et Directeur Général du Groupe Matmut) et Stéphanie Boutin (Membre du Comex du Groupe Matmut, en charge de la Direction de la RSE et de la Communication) ont rappelé l’engagement de la Matmut aux côtés des Dragons en matière de responsabilité sociétale.Parmi les temps forts, les actions menées en partenariat avec Trisomie 21 Normandie ont une nouvelle fois témoigné de la volonté du club de promouvoir l’inclusion et desensibiliser le public.Éric Vandewynckele, Administrateur de l’association et fondateur du restaurant inclusif Le XXI, a partagé un retour d’expérience inspirant sur cette collaboration.La soirée s’est poursuivie par un moment fort en émotion. Gaëtan Muller et l’ensemble de l’effectif des Dragons de Rouen ont tenu à rendre un hommage appuyé à deux figures emblématiques du club : Thierry Chaix (ancien président) et Guy Fournier(ancien manager général), en reconnaissance de plus de 25 années d’engagement exemplaire au service du club, de la communauté et du territoire.Le club a officialisé à cette occasion le retrait de leurs maillots, qui seront prochainement suspendus au plafond de la patinoire un geste fort pour honorer leur immense contribution à l’histoire des Dragons.Sous leur impulsion conjointe, les Dragons de Rouen ont connu une période faste,marquée par des initiatives structurantes et un palmarès exceptionnel :