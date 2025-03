Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : Rouen (Les Dragons) Rouen-Amiens : Le non match de la honte. Le match 5 du 1/4 de final entre dragons et gothiques reporté à cause de l'état de la glace Rouen - L'Île Lacroix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 09/03/2025 à 12:23 Tweeter

Photographe : Marine Romain Ce n'est pas une nouveauté ce problème de glace dans la patinoire rouennaise. Les joueurs du RHE76 peuvent en témoigner TOUS les jours. Une glace indigne d'une formation qui domine (avec d'autres) le hockey hexagonal. Gagner autant de titres sur une glace, qui ressemble plus à un terrain de manoeuvre, est déjà un exploit. Le match n'a pu se faire suite à une épaisseur de glace insuffisante sur la surface aux abords d'un des deux buts rendant la rencontre dangereuse pour les acteurs.Ce n'est pas une nouveauté ce problème de glace dans la patinoire rouennaise. Les joueurs du RHE76 peuvent en témoigner TOUS les jours. Une glace indigne d'une formation qui domine (avec d'autres) le hockey hexagonal. Gagner autant de titres sur une glace, qui ressemble plus à un terrain de manoeuvre, est déjà un exploit. A qui la faute ?

- Pas au club du RHE76 qui n'est qu'utilisateur de l'outil.

- Donc à la ville et la métroplole rouennaise propriétaires des lieux, aux agents du centre sportif qui, soit par manque de formation ou par manque d'implication, ne se sentent pas concernés par la chose.

Etre glacier est un métier, un jardinier ou plombier ne peut pas du jour au lendemain entretenir une glace.



Mesdames, messieurs les élus, la renommée de votre ville est entre vos mains, cessez de nous rendre ridicules ou alors laissez votre place à des gens compétants et concernés.

Donnez nous un outil digne de ce nom et au diapason de notre club. Fabrice Lhenry



Marc André Thinel







