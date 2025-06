La NHL, saison 2025 :



Le résumé du dernier match :

(Qui en réalité pourrait tenir en une phrase : « Sam Reinhart, tu dis si on te dérange ? Non ? Eh bien fais comme chez toi.» Et il a fait comme chez lui. Il a marqué 4 buts.)



Les quatres buts de Reinhart en vidéo :

Premiers tiers :

Les Florida Panthers ont démarré le sixième (et dernier) match de la finale de la Coupe Stanley en observation. Plus de 4 minutes après le début du tiers, les Oilers visiteurs avaient déjà tiré 4 fois sur Boborwsky, quand les locaux n’avaient pas effleuré Skinner. Cependant, ce round d’observation n’était pas gage de faiblesse puisque le premier but pour les Panthers a été marqué sans coup d’essai. À la 5e minute, 4’36, pour être précis, Sam Reinhart a ouvert le score pour la Floride, donnant le ton de ce qui allait être une performance historique. (Surtout qu’il marque en se cassant la figure, ce qui rajoute encore à la flamboyance du moment). Ce but a mis une pression immense sur les Oilers, qui voulaient vraiment forcer un match 7.



Les Panthers ont continué à pousser et à peine quelques minutes plus tard, ils ont creusé l'écart. À 0:47 de la fin de la première période, Matthew Tkachuk a marqué le deuxième but pour Florida, portant le score à 2-0. Ce but a été le résultat d'une jolie action collective : une interception de palet, une remontée sur le côté, tout contre le bord, par Anton Lundell, qui a trouvé Tkachuk avant de coin de glace. Ce dernier a fusillé le gardien des Oilers, Stuart Skinner, d'un tir de loin. Rentré comme dans du beurre.

Sergei Bobrovsky, bien que peu mis à contribution dans cette période, à part lors des quatre première minutes où on lui tomber dessus, a été impérial tout au long du match, sortant des arrêts terriblement propres. Sa défense n’a pas démérité non plus, il avait toujours du monde autour de lui, on ne l’a pas laissé seul une seconde. Les Oilers, quant à eux, étaient un peu brouillon sous la pression, tous azimuts, comme obsédés par un dernier match à faire naître mais qu’ils voyaient s’éloigner.



En somme, le premier tiers a été une démonstration de la force que Florida Panthers n’ont pas perdu depuis l’année dernière.



Deuxième tiers :

Le deuxième tiers a été certes le théâtre d'une bataille intense de volontés certes, mais une bataille propre, sans pénalité. Les Oilers tendaient, au vu des statistiques, à une stratégie de contacts contrôlés, allant bousculer leurs adversaires deux fois plus que ces derniers.



Dès le début de la période, les Oilers ont affiché une nouvelle détermination. Ils savaient qu'ils devaient marquer rapidement pour espérer renverser la vapeur.

Sauf que… 2’29 avant la fin du deuxième tiers, Sam Reinhart a inscrit son deuxième but du match, portant le score à 3-0 en faveur de la Floride. On avait prévenu que cette nuit, il faisait ce qu’il voulait sur la glace. Ce but a été assisté par Carter Verhaeghe et Aleksander Barkov. Stuart Skinner, bien que refroidi par ces trois buts déjà encaissé, ne s’est pas laissé aller, compensant, des rebonds, à plusieurs reprises, par des déplacements autour de ses poteaux, vraiment rapides. Il ne s’est pas laissé déconcentré par Sam Benett qui a tenté de lui coller une rondelle en passant derrière la cage 5 minutes avant la fin non plus. Cela dit, le but accordé s’est également fait sur un rebond, que Skinner avait du penser renvoyer assez loin mais Barkov l’a rattrapé et Reinhart était déjà dans la cade pour la pousser dedans.



Troisième tiers :

Conscients de l'urgence, les Oilers ont jeté toutes leurs forces dans la bataille, quitte à y aller trop fort comme Evander Kane qui a pris 10 minutes en fin de tiers pour conduite anti-sportive. Dès le début de la période, les Oilers ont poussé avec la même intensité que dans les tiers précédents, mais sans plus de succès. La défense des Panthers était décidément absolument infranchissable. Alors que le temps s'écoulait sans que les Oilers ne parviennent à marquer, l'entraîneur d'Edmonton a pris la décision de tenter le tout pour le tout, retirant son gardien Stuart Skinner pour ajouter un attaquant supplémentaire. C'était un pari risqué, et les Panthers l'ont fait payer immédiatement.



À 17 minutes et 30 secondes du troisième tiers, Sam Reinhart a intercepté le palet dans sa propre zone. Sans hésitation, il a décoché un long tir qui a glissé le long de la glace et a trouvé le fond du filet désert des Oilers. L'Amerant Bank Arena déjà chauffée au rouge a levé les maillots. C'était le troisième but de Reinhart du match, complétant un tour du chapeau. Les casquettes ont commencé à pleuvoir sur la glace.



L'entraîneur des Oilers, qui n’avait plus rien à perdre, a maintenu son gardien au banc pour tenter de marquer au moins un but. Et encore une fois, Sam Reinhart a puni cette décision. À seulement 40 secondes de la fin du match, Reinhart, tranquille mais opportuniste, a marqué son quatrième but de la soirée dans le filet désert d'Edmonton.



Mais, l’impérial Bobrowsky, qui était si près de renforcer l’exploit de son équipe en blanchissant, s’est fait égratigner par un petit jeune de quatrième ligne : Vasili Podkolzin. Alors que les célébrations commençaient déjà dans les tribunes et sur le banc des Panthers, les Oilers ont finalement réussi à trouver une faille, sauvant l'honneur. À seulement 20 secondes de la sirène finale, le joueur russe de 23 ans a réussi à marquer, inscrivant le seul but d'Edmonton. Ce but a réduit l'écart à 5-1, mais il est arrivé bien trop tard pour avoir un quelconque impact sur le résultat final.



La joie de B. Marchand et les poignées de main :







L'arrivée de la coupe et la célébration :







La réaction des fans des Oilers :