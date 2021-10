Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Hockey en France : Font-Romeu (Les Aigles) Sauvons le hockey à Font-Romeu Une fois de plus le hockey sur glace risque de disparaitre de l'hexagone. Hockey hebdo s'associe à la détresse du Hockey Club Cerdagne Capcir et le soutien en publiant la pétition que le H3C a lancé. Font-Romeu / Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo H3C / La rédaction / gb le 05/10/2021 à 11:00 Tweeter Vous pouvez soutenir le club romeufontain en cliquant sur le lien vous renvoyant à la pétition.

Le club a plusieurs fois parlé de son inquiétude à ce sujet depuis 3 ans, cette fin septembre, un email a été envoyé par le directeur du CREPS pour acter que des travaux seront effectués : là ou nous nous attendions à des travaux de rénovation pour l'éclairage etc, nous avons trouvé des mentions actées pour une restructuration de la patinoire : les barrières seront détruites etc : la patinoire sera entièrement transformée en piste de short-track pour le pôle france et des équipes étrangères en stage, tout cela financé par des fonds publics de la région Occitanie et l'ANS



Effectivement, plus de barrières, plus de possibilité de pratiquer le hockey sur glace, seulement deux des trois disciplines présentes à la patinoire pourront continuer leur activité, mais une centaine d'hockeyeurs se retrouvent sans patinoire, sans parler des jeunes en sport-étude qui verront leur section disparaître... Nous sommes loin de la politique prônée partout : le sport pour tous !

Qu'il y ait un pôle de l'excellence c'est tout à fait normal, Font-Romeu a toujours créer des champions mais tout sport de haut niveau commence par les petits clubs et les sport-études. La région a su investir près de 49 millions d'euro pour que Font-Romeu et le site devienne le centre de préparation des JO, comment ne pas avoir pu trouver de fonds pour permettre aux jeunes locaux de pratiquer leur sport ?



Cela fait 3 ans que nous demandons qu'une solution hybride soit apportée pour permettre aux trois disciplines de cohabiter (Patinage artistique, Hockey sur glace et Shortrack), la seule chose qui nous ait été proposé c'est une école initiation, ça veut dire qu'au delà de 9 ans, les jeunes ne peuvent plus pratiquer, plus de compétitions... bien que la fédération de hockey sur glace nous soutienne et ait proposé d'autres solutions, le projet est maintenant en marche pour le printemps prochain, ne nous permettant même pas de pouvoir finir la saison correctement. Le hockey est ancré et lié à Font-Romeu depuis 50 ans mais avec la restructuration c'est la fin de ce sport ici, laissant près de 100 licenciés sur la banquette.



Nous demandons à ce que le projet soit stoppé, qu'une solution raisonnable soit envisagée et que le hockey sur glace puisse continuer à évoluer sur le site de Font-Romeu.

