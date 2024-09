Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Hockey en France Seconde victoire amicale à Pole Sud Les matches préparatoires continuent, Grenoble, tout comme leur adversaire du soir Cergy, jouent leur 5e match. Les Jokers n’ont remporté que leur premier test, face à Amiens avant de s’incliner face à Rouen, Zurich (National League Swiss) et Chamonix. Grenoble se passe encore de ses internationaux (Crinon, Leclerc et Treille ainsi que Pintaric), Koudri n’est pas présent non plus. Grenoble, Patinoire Pole-Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo le 31/08/2024 à 09:03 Tweeter Photographe Laurent Lardière BDL version 2024-2025 Les grenoblois entrent très mal dans la partie et se font surprendre sur leur changement de ligne par Bouchard qui trompe facilement Stepanek [0-1 / 1’]. Grenoble se reprend et mène la danse mais ne tir pas avant ce poteau de la 5e minute mais commence à enchaîner avec Hilderman de la bleue (7e) pour une belle mitaine d’Ylönen puis Regis à son tour dévié par la botte du portier (8e). Pourtant Southorn s’oublie à la bleue et offre un contre à Limtong qui ne se fait pas prier pour doubler la mise [0-2 / 8’]. Bachelet remet de suite 1-2les siens dans le bon sens sur un joli lancer qu’Ylönen relâche dans sa cage [1-2 / 9’]. Les BDL continuent leur domination et ne laisse que très peu le palet aux Jokers qui s’offre cependant une occasion bien stoppée par Stepanek (16e). En fin de tiers Grenoble revient au score sur un but litigieux une fois de plus entré dans sa cage par Ylönen sur le lancer de Bachelet [2-2 / 18’]. Les arbitres avaient pourtant logiquement refusé le but puisque la cage avait bougé avant le tir, mais après visionnage de la vidéo ils l’ont validé sans plus d’explication. Cependant le score reflète un peu plus la forte domination grenobloise qui après 5 minutes de chauffe ont construit leur jeu et laissé que des miettes à Cergy.



Photographe Laurent Lardière Cergy ouvre le score Comme au premier tiers les Jokers profitent des largesses défensives grenobloises dès la reprise. Barber récupère le palet mal relancé par Stepanek après une erreur de défense, se retourne et trompe son serviteur [2-3 / 21’]. Une action similaire se produit de l’autre coté et Schmitt en profite pour nettoyer la lucarne [3-3 / 23’]. Les grenoblois sont à nouveau dans leur match, ils construisent bien le jeu avec des sorties et entrées de zones efficaces. Le jeu est si bien organisé qu’on a l’impression qu’ils jouent en supériorité numérique. Cergy arrive de temps en temps à s’offrir un contre mais n’arrive pas à s’organiser. Ce bon travail fini par payer et Bachelet s’offre un triplé dans un trou de souris au ras du poteau [4-3 / 26’]. Rouault s’offre un contre et fait résonner le poteau. Plus tard Stepanek se sort d’un cafouillage devant sa cage évitant l’égalisation de Coulombe. La première pénalité du match est sifflée à la 35e contre Grenoble, Cergy peine à s’installer et va à la faute. Le jeu à égalité n’est pas convaincant, tout comme la supériorité numérique des locaux qui suit. Dans ce tiers encore la domination grenobloise est la mais ne se remarque pas au score.



Photographe Laurent Lardière Ylonen, ultime rempart des Jokers Le troisième acte peine à démarrer jusqu’à cette nouvelle faute grenobloise (45e) mais le jeu de puissance de Cergy n’est pas encore rodé et un seul tir trouvera l’équerre. De retour au complet les locaux ne perdent pas de temps et mettent une grosse pression, le gardien rend des rebonds et Boivin fini par pousser au fond [5-3 / 7’]. Comme précédemment, Grenoble prend le temps de construire son jeu face à une défense de Cergy qui les attend en zone neutre avant de reculer. Les mouvements sont jolis mais cela manque de lancers et la finition n’y est pas. A 3’ de la sirène Cergy demande son temps mort pour organiser le jeu sans gardien. Les Jokers n’arrivent pas à s’installer Grenoble récupère le palet, Coulombe devant sa cage sauve 2 lancers grenoblois. Finalement Fleury arrive à récupérer le palet et lancer en cage vide [6-3 / 58’].



Photographe Laurent Lardière La jeunesse grenobloise efficace ce soir L’équipe de Cergy, très peu remaniée à l’intersaison avec seulement 6 départs, n’a pas réussi à produire de jeu. Les Jokers ont cependant parfaitement su profiter des erreurs de leurs adversaires et s’offrir des contres. Leur défense semble bien en place avec un bon Ylönen en dernier rempart.

Les grenoblois ont fournis une belle prestation en ce qui concerne l’organisation du jeu avec des sorties et entrées de zones propres et efficaces. On commence à entrevoir les lignes se dessiner mais il faudra attendre le retour des internationaux pour les peaufiner. Bien sûr tout n’a pas été bon, et notamment les débuts de tiers et les changements de lignes sur lesquels les joueurs semblent avoir du mal à retrouver leur position. Les prochains matches amicaux de Grenoble seront les 6 et 8 septembre à Vaujany face à Gap puis Chamonix. © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur