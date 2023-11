Hockey sur glace - NHL - National Hockey League Semaines 3 et 4 Premier but de Texier et beaucoup de surprises : un début de saison plein de records. US/Canada, Hockey Hebdo Roxane Gindre le 10/11/2023 à 17:01 Tweeter

Avant toute chose, sous vos yeux ravis :

Le premier but d’Alexandre Texier avec les Colombus Blue Jackets

#CBJ Texier (1) goal pic.twitter.com/bRLQQTZgnp — Coby Maeir (@CobyMaeir) November 7, 2023





Bilan après un mois de saison régulière : où en sont les équipes ?



LE HAUT DU PANIER



Au classement, les deux bons élèves des conférences Est et Ouest, toujours au premier rang et au coude à coude ! Boston Bruins : 23 points Las Vegas Golden Knights : 23 points. Des gardiens en forme seraient à la source de ce début de saison pour le moins flamboyant. Adin Hill avec 93.39 % d’arrets, et Logan Thompson avec 92.35 %. Vancouver Canucks : 21 points.Ils possèdent le premier pointeur de la ligue pour le moment, le suédois Elias Petersson, le 4e, Quinn Hughes et le 6e, J. T. Millers. Rangers NY : 21 points Los Angeles Kings : 19 points FIVE IN A ROW❗️ pic.twitter.com/TCswThEivU — Vancouver Canucks (@Canucks) November 10, 2023

LE VENTRE MOU



Ciel désespérément bleu au-dessus du Lightning



Tout petit début pour Tampa qui n’a plus son gardien fétiche, Andrei Vasilievsky, opéré du dos. Après des années covid durant lesquelles on se demandait quand est-ce qu’on ne les verrait plus gagner sans arrêt, Tampa fait grise mine. Après trois semaines, le club peine à rester dans la première moitié du tableau des 32 équipes de la ligue. En plus du solide dernier rempart qui a laissé sa place, les lignes de défense ont été complètement décontenancée par plusieurs changements au cours de l’année : Ryan McDonagh qui laisse Cernik tout seul. Pas sûr que son nouveau duo à l’arrière avec Hedman soit des plus performants…





Les Ducks ont repris de la plume de la bête



Longtemps que l’on avait pas entendu parler en bien des Ducks de Anaheim qui fleurtaient avec le fond du trou toute l’année dernière. Qualifiée souvent dans la presse ces derniers jours « Overperforming team », le club californien a remporté 6 matchs sur les 7 derniers. Le club a même tenu tête aux premiers du classement les Boston Bruins. En prolongation, McTavish s’est payé le luxe de marquer contre la muraille suédoise : Linus Ullmark. (Surtout que les Bruins menaient 2-0 à deux minutes de la fin…) Ensuite, c’est contre les géants Golden Knights que le club a vaincu 4-2…



The @AnaheimDucks have won SIX in a row! 🦆



That's a reason to smile! 😁 pic.twitter.com/P1Akx9vZXH — NHL (@NHL) November 6, 2023

LES TREFONDS



Le requin de San José dans les abysses



10 matchs joués, 10 défaites. Et enfin… deux victoires, deux seulement contre les Flyers puis contre les Oilers. Cela-dit ce n’est pas ces victoires qui pourront effacer les records médiocrité des matchs précédents ni faire remonter l’équipe de San José dans le classement. C’en est à avoir de la peine pour le club américain. Surtout quand on voit ce à quoi ressemblent les défaites. Perdre c’est une chose, perdre à 8 ou 9 buts d’écart plusieurs fois de suite, c’en est une autre ! 0-6 contre Tampa, 1-10 contre Vancouver, 2-10 contre Pittsburgh, c’est à se demander à quoi bon continuer la saison. 41 buts pris pour 58 marqués. Comment expliquer ces scores ? 10 buts pour les dix premiers matchs, la faute est à remettre sur l’attaque. Seuls les Coyotes d’Arizona avaient eu, par deux fois, des résultats aussi mauvais en 2017 et en 2020.



De fait David Quinn, l’entraineur de l’équipe voit son poste tanguer. Aux journalistes qui l’intérrogeaient pour le Daily mail, il a répondu qu’il avait besoin d’une pause sur ces questions angoissantes, preuve qu’il n’a malheureusement rien à avancer de positif. Le risque pour l’équipe est désormais que d’autres bons joueurs comme Erik Karlsson l’année dernière quitte le club par désir de jouer avec une équipe plus à la hauteur de leurs capacités.



It’s that time of the year where the ol’ San Jose Sharks meme comes out haha 😂 #StanleyCupPlayoffs pic.twitter.com/xa4Ejda7f0 — Gᴇᴏʀɢɪᴇ Ø (@georgeedwardmoz) May 22, 2019



A l’avant dernière place : SURPRISE



Les Oilers d’Edmonton. Oui, oui, l’équipe qui la saison dernière caracolait en haut du classement, fort de ses deux joueurs vedettes : Leon Draisdail et Connor McDavid, qui ne passaient pas un match sans faire des étincelles. Leur dernière défaite en date ? Celle contre les San José Sharks. Vu le tableau qui vient d’être dressé, il y a vraiment de quoi se faire du souci. Jay Woodcroft est d’ailleurs en train de trembler pour sa place d’entraineur en chef. Jack Campbell, goalie de son état, qui a pour l’instant un pourcentage de saves de .873, a été soumis au ballotage. Pour la faire simple, il est, pendant une durée de 24h, disponible pour toute équipe qui voudrait l’acquérir dans ses rangs. Il l’a été par les Condors de Bakerfield, équipe californienne de AHL. Malheureusement, il a encore encaissé 4 buts lors de la défaite de son équipe, son premier match dans ce nouveau club. La saison est petite aussi pour Mc David qui a une moyenne d’un point par match. Prochain épisode face au Kraken.

Les pépites de ces deux semaines :



Le save extraordinaire de la fleur (Marc André Fleury) (qui offre par-là, la victoire aux siens.)





Le save plongé de Vitek Vaecek à donner les frissons





La présence d’esprit de Peterka qui fait la passe à Tuch en se cassant la figure.



