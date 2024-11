CLASSEMENT



Haut de tableau au 16/11

Bas de tableau au 16/11

Une fois n’est pas coutume, nous aurons les deux, le haut et le bas du tableau. C’est le différentiel de buts pris et encaissés qui est particulièrement frappant. L’aviation renoue avec les nuages mais d’autres semblent bien décidés à creuser sous terre.



Les Habs en sueur : dur de remonter la pente quand on sort à peine d’une série de 6 défaites consécutives. La dernière victoire remonte au 11 novembre et s’est faite 7 à 5 contre les Sabres de Buffalo. De quoi donner du baume au cœur même si malgré tout, la rencontre hier (le 05/11) avec les étendues sauvages du Minnesota s’est terminée dans les larmes. La neige des montagnes américaines a ainsi recouvert le score puisque le Wild a blanchi sans merci les canadiens. C’est comble, qui de plus habitué à la neige qu’un montréalais pourtant…



Les Canadiens ne sont pas les seuls à prendre cher en ce moment. Les Nashville Preds vivent également un grand moment de solitude d’ailleurs. Ils ne sont plus derniers, bien que pas remontés bien hauts. Ils étaient pourtant partis pour faire un début plein de flamme, ayant ajouté à leur roster des noms qui leur ont coûté cher comme Stamkos, l’ex de Tampa qui faisait plus d’un point par match les trois dernières saisons (il en est à 8 en 18 matchs aujourd’hui), le survolté Marchessault que l’on connaissait à Vegas et qui faisait quasiment un point par match ses deux dernières saisons. L’équipe en jaune avait également rajouté Skjei, le défenseur pointeur qui évoluait jusque-là avec les Hurricanes. Et malgré ça… rien. Les entraineurs changent les lignes souvent, se séparent de joueurs comme Dante Fabro signe que la cohésion n’est pas au beau fixe.



Les Penguins ont quant à eux bien du mal à garder le palet hors de cage et c’est à eux que revient cette semaine le trophée peu glorieux de la pire défense de la ligue. Les performances des gardiens sont variables : Tristan Jarry, l'un des gardiens principaux, a eu une saison difficile l'année dernière, remportant seulement 19 victoires en 51 rencontres. Bien qu'il ait signé une prolongation de contrat, il a encore du mal à retrouver une forme constante et n’est pas toujours là, prêté pour quelques matchs à l’équipe de AHL. L'accent, d’autre part, mis sur l'attaque par des joueurs comme Sidney Crosby, Evgeni Malkin et Rickard Rakell peut parfois laisser l'équipe vulnérable défensivement.



Du côté des bons cette semaine on a cependant du monde avec une vague de chaleur du Texas. Vague avec laquelle d’ailleurs les Pengouins ne font pas bon ménage. Les Dallas Stars les ont défait 7-1 le 12/11. Pareil pour les Ours de Boston, battus 2-7 le 15/11. A noter d’ailleurs que les deux dernières défaites de l’équipe en vert était contre les Jets, premiers du classement et les Panthers, champions. Ils n’ont donc à rougir de rien et c’est un club à suivre.



On a, enfin, le fin mot de l’histoire sur le match tant attendu du duo de goalies Ullmark et Swayman. Pas de gros câlin, rien qu’une petite accolade morne et un peu triste. Les Sénateurs d'Ottawa on battu les Bruins de Boston 3-2 en prolongation. Brady Tkachuk a marqué le but décisif.



Alors qu’ils s’étaient fait balayés après leur arrivé in extremis dans les play-offs la saison dernière, les Washington Caps ne déméritent pas cette année. Leur capitaine s’est remis en marche et c’est ainsi qu’ils ont battu les Blues à plat de couture le 10 avec un score de 8-1 et un doublé d’Ovechkin qui en a marqué ainsi 863.



MEILLEURS ENNEMIS



La rivalité célèbre entre Ovechkin et Crosby a cette semaine soufflé quelques bougies. Le 9/11, ils ont marqué leur 70e duel en saison régulière. Crosby a inscrit 90 points (31 buts, 59 passes) dans les 69 premiers matchs, tandis qu'Ovechkin en a récolté 67 points (37 buts, 30 passes).

R ECORDS BATTUS et PALIERS Winnipeg Les Winnipeg Jets ont battu un record historique en LNH. Ils ont remporté 14 de leurs 15 premiers matchs de la saison, ce qui est le meilleur début de saison jamais réalisé dans l'histoire de la ligue. Ils ont subi un deuxième revers en 17 matchs cette saison alors qu'ils ont perdu 4-1 face au Lightning, à Tampa Bay, jeudi. C. Hellbuyck (G) Le gardien des Jets a par ailleurs atteint un palier personnel remarquable avec le 40e blanchissage de sa carrière en battant l’Avalanche du Colorado. Vasilievsky (G) Plus joli encore, le gardien russe de Tampa, le « gros chat » comme il est surnommé par les fans est devenu le 40e gardien de l'histoire de la LNH à atteindre le plateau des 300 victoires. Ce record est particulièrement remarquable car Vasilevskiy l'a accompli en seulement 490 matchs, soit 31 matchs de moins que le précédent détenteur du record, l'illustre Jacques Plante, qui avait besoin de 521 matchs pour atteindre les 300 victoires. McDavid (A) L'attaquant des Oilers a marqué le 1000e point de sa carrière. Il a réalisé cet exploit lors d'un match contre les Predators de Nashville, en marquant un but à son 659e match. McDavid est devenu le quatrième joueur le plus rapide à atteindre ce plateau, après Wayne Gretzky, Mario Lemieux et Mike Bossy.



LES PEPITES



Vous aimez les combats à l'ancienne et les coups de poings sous les yeux des zèbres ?

Signé Binnington

Bon, dans une défaite 1-8 contre les Capitals mais chuuuut.....

Cours de Passes

Le tic tac toe dans toute sa splendeur à la hauteur de la hauteur des Jets dans le classement, le tout avec un contrôle de palet magnifique.

