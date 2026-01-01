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Hockey sur glace - Ligue Magnus
SLM - Les BUTS de la 1ère Journée de Maintien
Retrouvez tous les moments forts de la 1ère journée de la poule de maintien du championnat Elite français de hockey sur glace saison 2025-2026.
Média Sports Loisirs - Hockey Hebdo (La rédaction), Hockey Hebdo
GB / Magnus TV le 14/03/2026 à 06:42
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SYNERGLACE LIGUE MAGNUS
Les moments forts de la 1ère journée de la poule de maintien du championnat français élite de hockey sur glace
Cergy-Pontoise VS Chamonix
2 - 0
Vidéo réalisée par
Anglet VS Gap
3 - 5
Vidéo réalisée par
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