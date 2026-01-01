Hockey sur glace - Ligue Magnus SLM - Les Buts de la 40ème Journée Retrouvez tous les moments forts de la 40ème journée du championnat Elite français de hockey sur glace saison 2025-2026. Média Sports Loisirs (La rédaction), Hockey Hebdo GB / Magnus TV le 25/02/2026 à 09:00 Tweeter SYNERGLACE LIGUE MAGNUS



Les moments forts de la 40ème journée du championnat français élite de hockey sur glace





Nice VS Chamonix

4 - 2







Vidéo réalisée par

Gap VS Anglet

2 - 3







Vidéo réalisée par

Grenoble VS Briançon

5 - 2







Vidéo réalisée par

Bordeaux VS Angers

2 - 4







Vidéo réalisée par

Amiens VS Rouen

1 - 7







Vidéo réalisée par

Cergy-Pontoise VS Marseille

6 - 5 Prl







