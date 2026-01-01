 
Hockey sur glace - Ligue Magnus
SLM - Les Buts de la 40ème Journée
 
Retrouvez tous les moments forts de la 40ème journée du championnat Elite français de hockey sur glace saison 2025-2026.
 
Média Sports Loisirs (La rédaction), Hockey Hebdo GB / Magnus TV le 25/02/2026 à 09:00
SYNERGLACE LIGUE MAGNUS

Les moments forts de la 40ème journée du championnat français élite de hockey sur glace


Nice VS Chamonix
4 - 2



Vidéo réalisée par
 

Gap VS Anglet
2 - 3



Vidéo réalisée par
 

Grenoble VS Briançon
5 - 2



Vidéo réalisée par
 

Bordeaux VS Angers
2 - 4



Vidéo réalisée par
 

Amiens VS Rouen
1 - 7



Vidéo réalisée par
 

Cergy-Pontoise VS Marseille
6 - 5 Prl



Vidéo réalisée par
 
 
