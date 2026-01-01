Hockey sur glace - Ligue Magnus SLM - Les BUTS des 1/4 de Finale Match 2 Retrouvez tous les moments forts des matchs 2 des 1/4 de finale du championnat Elite français de hockey sur glace saison 2025-2026. Média Sports Loisirs - Hockey Hebdo (La rédaction), Hockey Hebdo GB / Magnus TV le 15/03/2026 à 06:58 Tweeter SYNERGLACE LIGUE MAGNUS



Les moments forts du 1er tour des plas-offs Match 2 du championnat français élite de hockey sur glace





Rouen VS Amiens

1 - 2 TAB







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Bordeaux VS Marseille

3 - 0







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Grenoble VS Briançon

3 - 2 Prl







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Angers VS Nice

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