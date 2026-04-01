Hockey sur glace - Ligue Magnus SLM - Les moments forts des 1/2 de Finale Match 3 Retrouvez tous les moments forts match 3 des 1/2 finale du championnat Elite français de hockey sur glace saison 2025-2026. Média Sports Loisirs - Hockey Hebdo (La rédaction), Hockey Hebdo GB / Magnus TV le 01/04/2026 à 11:30 Tweeter SYNERGLACE LIGUE MAGNUS



Les moments forts du 2ème tour des plas-offs Match 3 du championnat français élite de hockey sur glace





Bordeaux VS Rouen

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