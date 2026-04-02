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Hockey sur glace - Ligue Magnus
SLM - Les moments forts des 1/2 de Finale Match 4
Retrouvez tous les moments forts match 4 des 1/2 finale du championnat Elite français de hockey sur glace saison 2025-2026.
Média Sports Loisirs - Hockey Hebdo (La rédaction), Hockey Hebdo
GB / Magnus TV le 02/04/2026 à 11:45
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SYNERGLACE LIGUE MAGNUS
Les moments forts du 2ème tour des plas-offs Match 4 du championnat français élite de hockey sur glace
Bordeaux VS Rouen
4 - 3
Vidéo réalisée par
Angers VS Grenoble
3 - 2
Vidéo réalisée par
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