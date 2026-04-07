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Hockey sur glace - Ligue Magnus
SLM - Les moments forts des 1/2 de Finale Match 6
Retrouvez tous les moments forts match 6 des 1/2 finales du championnat Elite franÃ§ais de hockey sur glace saison 2025-2026.
MÃ©dia Sports Loisirs - Hockey Hebdo (La rÃ©daction), Hockey Hebdo
GB / Magnus TV le 07/04/2026 à 12:15
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SYNERGLACE LIGUE MAGNUS
Les moments forts du 2ème tour des plas-offs Match 6 du championnat français élite de hockey sur glace
Angers VS Grenoble
7 - 4
Vidéo réalisée par
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