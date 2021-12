Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Hockey en Europe SM-Liiga Finlande : Pelicans - KooKoo Match comptant pour la 27ème journée de SM-Liiga opposant les Pelicans de Lahti façe au KooKoo de Kouvola. Les deux équipes se sont affrontées la veille : le Kookoo l'avait emporté 2-1 (aux tirs au but) à domicile. Ces 2 équipes font partie du train infernal de la tête de la SM-Liiga (6 équipes se tiennent en 6 points et ont +10 points d’avance sur le reste). Le derby de ce soir (1h sépare les 2 villes) s'annonce électrique : de nombreux supporters de Kouvola ont fait le déplacement ! Les 2 joueurs Tchèques de Lahti (Jasek et Smejkal) qui sont 1er et 3ème meilleurs pointeurs de Liiga vont-ils faire craquer Setänen, 3eme meilleur gardien de la ligue ? Isku Arena, Hockey Hebdo Jules MAUREL-BARROS le 07/12/2021 à 20:00 Tweeter Isku Arena (4303 personnes) – 4 décembre 2021



5 de départ de Lahti :

#96 Smejkal Jiri #9 Jasek Lukas #90 Kivenmaki, Otto

#42 Eronen Teemu #15 Kokkonen Mikko

#33 Emil Larmi



5 de départ de Kouvola :

#9 Liedes, Heiki #12 Strömberg, Kim #29 Koblizek, Radek

#6 Seppälä, Peetro #24 Tervainen Eero

#32 Setänen Oskari

1er tiers (1-0) :

La première mise au jeu est remportée par les locaux qui perdent rapidement le palet et laissent à Kouvola la première offensive de ce match. Les visiteurs sont les premiers à mettre de la pression sur la cage adverse mais sans pour autant inquiéter Emil Larmi et ses coéquipiers. Il faut attendre un peu plus de 3 minutes avant de voir le premier tir de Kouvola (par l’intermédiaire de Loponen) qui rate de peu le cadre. Le jeu est assez calme avec une faible domination de Kouvola qui laisse très peu de palets aux Pelicans. C’est que quelques minutes plus tard que les Pelicans font leur première action en zone offensive grâce à un gros travail de conservation de Haatenen. La première vraie occasion de ce premier tiers est obtenue après 8 minutes de jeu sur un tir de Loponen qui finit sur le plastron de Larmi... Kouvola enchaîne les imprécisions et manque à plusieurs fois d’ouvrir le score. Peu avant la mi-tiers, les Pelicans obtiennent un avantage. Les locaux maitrisent bien le palet, font sortir leur gardien et arrivent finalement à ouvrir le score sur un tir de Kangasniemi qui termine entre les bottes de Setanen (1-0, assistance Jasek et Utunen, 9 :25).

Ce but fait du bien à Lahti et permet aux joueurs de vraiment rentrer dans le match : le sens du jeu s’inverse et les Pelicans ratent plusieurs fois le break (par l’intermédiare de Nikkanen et de Forslund qui butent sur la botte de Setanen...). Le round d’observation est terminé et les 2 équipes commencent à se livrer, mais c’est cette bien Lahti qui fait le jeu. Les esprits s’échauffent un petit peu après un arrêt in-extremis du patin de Setanen sur une tentative de Haatenen, mais les arbitres séparent rapidement les joueurs. La fin de ce tiers est marquée par un contre raté de Kouvola en 2 contre 1 (Rautanen et Meskanen) et un arrêt de Setänen sur un rebond récupéré par Smejkal suite à un tir de la bleue de Eronen. Les joueurs rentrent aux vestiaires sur le score de 1-0.

Tirs : Lahti 6 – Kouvola 4

2eme tiers (2-1):

Ce sont les visiteurs qui reviennent le mieux des vestiaires sans pour autant inquiéter les locaux. Kouvola pense égaliser au bout de 2 minutes mais Larmi arrête le palet à l’aide de sa crosse. Rautanen tente sa chance à son tour, malheureusement le palet termine sur le plastron du gardien local. Quelques secondes après, Haatanen se procure un palet façe à Setanen et rate de peu le cadre, ce qui aurait pu permettre à son équipe de doubler la mise. Le début de second tiers est plaisant à suivre avec une belle volonté de jouer des 2 cotés. Après environ 7 minutes de jeu sur un beau travail de la première ligne des Pelicans, Setanen est encore obligé d’intervenir. Le palet fait des allers/retours entrent les 2 camps, et c’est au tour de Tervainen de prendre sa chance depuis la bleue, mais il manque le cadre... Les 2 équipes de ce soir sont très disicplinées et commettent très peu de fautes. Setanen fait une nouvelle fois de nombreux arrêts obligeant sa défense à verouiller le jeu, laissant moins de tirs aux Pelicans. En partant en contre attaque, Stromberg tire en rentrant en zone offensive, forçant Larmi qui laisse un énorme rebond immédiatement exploité par Klobizek qui permet à Kouvola de recoller au score (1-1 30 :49).

Kouvola n’en reste pas là et continue de presser, mais la défense locale s’en sort très bien, permettant même au duo tchèque Smejkal et Jasek de partir en contre, mais leur tir ne sera pas ajusté. Lahti bénéficie de la première supériorité numérique après un retard de jeu. Le power-play a du mal à s’installer,mais au bout de 1 minute, Eronen recupère un palet seul au milieu de la zone offensive et tire en plein lucarne, permettant aux locaux de mener à nouveau au score (2-1 37 :47).

Le tiers se termine sur un power-play pour le KooKoo (interférence), mais les visiteurs n’en profitent pas pour recoller au score avant de retourner aux vestiaires...

Tirs : Lahti 9 – Kouvola -12

3eme tiers (2-1)

Le début de ce tiers est assez animé, mais aucune des équipe n’arrive à se procurer des occasions dangereuses. C’est Lahti qui met en place la première phase de posssesion de ce tiers sans pour autant inquiéter la défense adverse. Kouvola prend à son tour des intiatives en essayant plusieurs tirs depuis la ligne bleue. Ojantakanen (Kouvola) rate un façe à façe avec Larmi, ce qui aurait pu permettre à son équipe de recoller une nouvelle fois au score. Sur un contre en 2 contre 1, le duo tchèque prend bien son temps pour ajuster Setanen avant d’envoyer le palet nettoyer la lucarne : Lahti fait le break pour la première fois du match (3-1 Smejkal assisté de Jasek, 45 :39).

Malgré ce but, Kouvola enchaine sur une infériorité numérique (2 +2 minutes pour Koivisto). Le début du jeu de puissance est mal géré par Lahti qui peine à trouver des occasions... On approche des 10 dernières minutes, Kouvola est toujours menée de 2 buts et ne semble pas réussir à inquiéter les Pelicans.

Heureusement que un power-play s’offre au KooKoo après une faute de Villen. C’est une occassion en or pour revenir dans le match et esprérer s’offrir une prolongation. Les visiteurs ont besoin de une minute avant de réussir à s’installer. Seulement quelques tirs sont pris pendant ce power-play, mais tous captés sans trop de difficultés par Larmi ou bloqués par un défensuer. Kouvola continue de presser, et les efforts vont payer : sur une entrée en zone offensive, Ainali efface 2 défenseurs et arrive à tromper Larmi (3-2 55 :13). Il reste plus que 4 minutes à jouer et le match prend une toute autre tournure avec le Kookoo qui multiplie les assauts sur la cage de Larmi après de longues minutes de domination ! Les Pelicans ne cherchent plus à attaquer et se contentent de renvoyer le palet au fond de la glace. Pour les 2 dernières minutes, Kouvola sort son gardien. Malgré ses 6 joueurs sur la glace, le Kookoo n’arrive pas à trouver la faille dans la défense très bien en place de Lahti. Kouvola pense avoir battu Larmi par l’intermédiaire de Rautaiainen, mais le gardien revient et sort un arret exceptionnel qui sauve son équipe, permettant à Eronen de marquer en cage vide (4-2 59 :11).

Tirs : Lahti 6 – Kouvola -5



Victoire assez logique pour les Pelicans qui s’emparent de la seconde place de la ligue (à égalité de

points avec le Kookoo mais 2 matchs de retard). Les locaux ont su faire preuve de beaucoup de réalisme alors que les visiteurs ont butés sur une défense et un Emil Larmi bien en place. Prochaine écheance pour les Pelicans : un déplacement à Jyvaskyla (JYP), avec dans le viseur 3 nouveaux points.



