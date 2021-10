Hockey sur glace - Hockey en France : Gap (Association Promotion du Hockey sur glace) Stages de hockey sur glace avec l'APH Dans le cadre de ses activités l'APH vous propose toute l'année des stages de hockey sur glace. GAP / Média Sport Loisirs, Hockey Hebdo APH / La rédaction / gb le 21/10/2021 à 09:00 Tweeter Bien connue pour son célèbre Trophée Bauer des Petits Champions, l'Association de Promotion de Hockey sur glace (APH) vous propose aussi des stages tout au long de l'année.



Découvrez toutes les activités que vous propose l’APH :

– Stage de Noël

– Stage Apprendre à Marquer des Buts

– Trophée Bauer des Petits Champions

– Stages d’été

– Stages Loisir hiver et été

– Trophée Loisir d’Orcières Merlette 1850.





DERNIERE MINUTE :

STAGE DE NOEL : du Stage de Noël du 20 au 24 décembre 2021

Ce stage ouvert aux joueurs de 2006 à 2015.

Le stage débute officiellement lundi 20 décembre à 8h30 à la patinoire d’Orcières Merlette 1850 et se termine le vendredi 24 décembre à 14h00.

Date limite d'insciption : 15/11/2021

Pour tout savoir sur le stage de Noël Cliquez Ici APH



STAGE HOCKEY LOISIR :

Le stage Loisir pour les joueuses et joueurs à partir de 18 ans, du dimanche 23 au vendredi 28 janvier 2022 à Orcières Merlette http://aph-hockey.com/hockey-loisir/stage-dhiver/

Pour tout savoir sur le stage Loisir Cliquez Ici APH







Pour tout savoir sur les activités de l'APH,

https://aph-hockey.com



Vous pouvez aussi contacter l'APH par mail

contact@aph-hockey.com



Association Promotion Hockey

Tél.: +33 (0)6 84 15 18 75















