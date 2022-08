Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Hockey en France SUMMER CUP : Retour sur la journée de clôture La journée de clôture du week-end n’a pas déçu. Les 2 affiches du jour tirent leurs promesses. Les Ducs d’Angers en dominant les Dragons de Rouen (3-5) remportèrent le tournoi et les Jokers de Cergy-Pontoise en corrigeant les Gothiques d’Amiens (9-4) offrirent un feu d’artifice de buts à l’assistance. La Summer Cup 2022 aura été un bon cru. Spectaculaire, engagée et plutôt équilibrée la compétition fût une belle vitrine pour le hockey sur glace français et précieuse dans le processus préparatoire de présaison des clubs engagés. Aren'Ice de Cergy Pontoise, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 22/08/2022 à 08:04 Tweeter Match 5

Les Ducs lauréats s’adjugent la Summer cup 2022.

Les normands débutent forts ce choc annoncé du tournoi entre les Ducs d’Angers et les Dragons de Rouen. Ils contiennent les angevins dans leur zone défensive et Loïc Lampérier ouvre le score après moins de 2 minutes de jeu sur un lancer anodin (1-0).



Les Ducs courbent l’échine et laissent passer l’orage avant, à leur tour, de progressivement poser quelques banderilles par l’intermédiaire de Philippe Halley, Tommy Giroux, Robin Gaborit et Jonathan Charbonneau. C’est finalement Giroux qui trouve la lucarne de Matija Pintaric et remet les pendules à l’heure (1-1). Les Ducs ont plus que rééquilibré les débats et Giroux, encore lui, donne l’avantage aux siens à la mi-tiers (1-2).



Les Dragons réagissent néanmoins et l’intensité monte sur la glace. Alexandre Mallet bonifie un powerplay rouennais peu après pour remettre son équipe à égalité (2-2).



Le bras de fer est engagé. Le puck va d’un but à l’autre mais les défenses et les 2 portiers font barrage. Finalement les angevins reprennent l’avantage à une minute de la sirène sur un beau lancer à la cage de Charbonneau (2-3).



Le vingt s’achève sur ce petit avantage des Ducs et le score reflète assez bien la teneur du match.



Photographe : Olivier Benard

L’indiscipline joue des tours aux normands en début de tiers médian. Après 3 minutes de jeu Nicolas Ritz convertit une nouvelle supériorité numérique des angevins d’un tir surpuissant sous la barre (2-4).



Le break est fait pour les Ducs mais les Dragons ne bronchent pas. Dans la minute suivante, Sacha Guimond bien décalé ne se fait pas prier pour propulser le puck dans la cage ouverte de Evan Cowley (3-4).



Ce but sonne la révolte rouennaise et Christophe Boivin en angle trouve le poteau de Cowley. Le temps fort des Dragons se poursuit et Aleksi Elorinne, qui a endossé le costume de canonnier en chef, se livre à un bombardement en règle de la cage angevine où Cowley multiplie les arrêts. Les Ducs sont secoués jusqu’à la fin du tiers mais ne craquent pas.



Photographe : Olivier Benard

Le dernier tiers voit la tension monter encore d’un cran et la distribution des pénalités est lancée. Finalement ce sont les Ducs qui auront le dernier mot. Ritz dans le haut du slot aggrave l’écart à 8 minutes du terme d’un imparable lancer (3-5).



Malgré leurs efforts les Dragons qui ont dû souvent jouer en infériorité numérique ne prendront plus à défaut Cowley et sa solide défense et enregistrent leur seconde défaite du week-end. Les Ducs, quant à eux, avec 3 victoires en autant de matchs inscrivent leur nom au palmarès du tournoi. Les rencontres de présaison vont se poursuivre pour les deux protagonistes mais les Ducs semblent déjà bien en place et fins prêts. Pour les Dragons, la qualité de l’effectif va encore indéniablement faire parler la poudre cette saison mais il faudra néanmoins ajuster les réglages au niveau de l’équilibre défensif.



Meilleurs joueurs de la rencontre : Joris Bedin pour Rouen

Matt Prapavessis pour Angers Galerie Photos complète d'Olivier



Match 6

Les Jokers finissent forts face aux Gothiques

Pour leur dernier match du week-end les Jokers attaquent forts la rencontre et contiennent les Gothiques sur leur but gardé par Victor Bodin. Après moins de 4 minutes de jeu Vincent Melin brise l’égalité pour les franciliens (1-0).



La domination territoriale des cergypontains est ponctuée de multiples tentatives bien contrées par la défensive amiénoise. Il faut attendre la mi-tiers pour voir les Jokers doubler la mise en power play par leur attaquant tchèque Jan Kloz (2-0).



Les amiénois poussent dès qu’ils peuvent mais les franciliens sont bien en place. Ils finissent néanmoins par réduire l’écart juste avant la sirène par Antonin Plagnat qui, comme à l’entrainement, place une petite feinte de filou entre les bottes de Sebastian Ylönen (2-1).



Photographe : Olivier Benard

Dès la reprise, en jeu de puissance, les locaux reprennent de la marge par Aaron Miller qui marque plein centre (3-1).



Les Jokers semblent avoir le contrôle du match. Pourtant après 5 minutes de jeu dans la période, un palet perdu en zone neutre permet à Baptiste Bruche de partir en breakaway et, en attrapant la lucarne, de ramener son équipe à une longueur (3-2).



La jeunesse amiénoise va encore faire parler la poudre peu après. En powerplay, c’est Tomas Simonsen dans l’axe qui décoche un tir qui laisse Ylönen sans réaction (3-3).



Un peu comme la veille contre Rouen, tout est à refaire pour les franciliens. Il s’en faut de peu ensuite pour que Bruche ne donne l’avantage aux siens mais cette fois ci Ylönen a dit non. Son homologue sera moins heureux peu après quand un lancer de Pierre-Charles Hordelalay est dévié par le patin de son défenseur dans le but (4-3). Trompé à partir du côté droit sur le but précédent, Bodin ne sera pas plus verni sur le côté gauche quand une crosse picarde détourne le puissant centre tir de Théo Gueurif (5-3).



Les Jokers ont refait le break.



Photographe : Olivier Benard

Dès l’engagement de reprise du 3ème tiers les franciliens survoltés gagne la rondelle et servent Samuel Salonen qui fait filet (6-3). Les Jokers ne pouvaient imaginer meilleure entame de l’ultime tiers.



Rien ne va plus pour les Gothiques qui concèdent une faute. Le jeu de puissance des cergypontains fait encore mouche, cette fois c’est le capitaine Patrick Coulombe qui inscrit son but (7-3).



Les Jokers sont sur un nuage mais les Gothiques poussent et provoquent 2 fautes successives. L’expérimenté Danick Bouchard converti la double supériorité amiénoise (7-4).



La tension monte un peu et, avec le temps qui passe, la frustration grandie chez les amiénois qui sont sanctionnés. Bien que Bruche ait été à deux doigts de marquer en infériorité numérique c’est Gage Torrel qui score pour les Jokers dans la cage ouverte (8-4).



Les Gothiques boiront le calice jusqu’à la lie avec un dernier but de Aaron Miller qui conclut une combinaison à trois fleurant bon le tableau noir (9-4).



Première mais très belle victoire du week-end pour les franciliens. Ils restent en rodage mais peuvent se réjouir de la conclusion de leur tournoi. Les Gothiques finissent sur une lourde défaite mais les qualités affichées le reste du week-end leur laisse entrevoir une très belle saison, d’autant qu’il se murmure que leur recrutement pourrait se poursuivre dans le secteur défensif.



Meilleurs joueurs de la rencontre : Baptiste Bruche pour Amiens

Vincent Melin Pour Cergy-Pontoise

Galerie Photos complète d'Olivier

© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







