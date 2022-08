Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Hockey en Europe SUMMERCUP - retour sur la 1ère journée L’édition 2022 du traditionnel tournoi estival de présaison organisé par les Jokers de Cergy-pontoise propose un plateau très relevé. A l’exception du champion en titre, les 4 meilleures équipes de la dernière saison régulière de Ligue Magnus sont présentes : Gothiques d’Amiens, Ducs d’Angers, Dragons de Rouen et Jokers,les organisateurs du tournoi, vont réviser leurs gammes et affuter leurs armes pendant tout le weekend. Les affiches de la première journée ont tenu toutes leurs promesses et ont vu les Gothiques l’emporter face aux Dragons (6-4) et les Ducs dominer les Jokers (3-0). Aren'Ice de Cergy Pontoise, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 20/08/2022 à 16:03 Tweeter Match 1

Les Gothiques contiennent les Dragons

Premier match de présaison pour les 2 équipes la rencontre fait office de test en vraie grandeur pour les 2 alignements. Si le premier tiers est dominé par les rouennais où les canadiens Christophe Boivin, François Beauchemin et Alexandre Malletmontrent déjà l’étendue de leur talent, ce sont les amiénois qui tirent leur épingle du jeu.



Photographe : Olivier Benard

Solidaires en défense ils trouvent le moyen de piéger leurs adversaires sur 2 récupérations en zone offensive. La première permet au néo-Gothique Jonathan Desbiens de trouver son compatriote Danick Bouchard qui conclut cage ouverte (1-0).

La seconde, alors que Henri-Corentin Buysse continue à faire barrage dans le but picard face aux assauts normands, est l’œuvre de Baptiste Bruche derrière la cage adverse qui trouve un autre jeune, YanissMoktari, seul dans le haut du slot pour ajusterMatijaPintaric (2-0).



Le début du deuxième tiers voit les jeunes pousses amiénoises enfoncer le clou en powerplay par Tomas Simonsen qui conclut le jeu de puissance Gothique (3-0).

Les Dragons sont moins dominateurs dans cette période mais trouvent enfin la faille sur une contre-attaque oùla recrue finlandaise AleksiElorinnetrouve la lucarne de Buysse (3-1).

Forts de cette ouverture de compteur les rouennais poussent et sont à nouveau récompensés sur une action menée par Boivin et Elorinne où le but est confirmé par la vidéo, lacage ayant été emportée par le canadien mais après que la rondelle ait franchi la ligne de but (3-2).

Les 2 buts suivants interviennent en supériorité numérique, d’abord pour les Gothiques qui se redonnent de l’air grâce à Bouchard (4-2) puis,à 40 secondes de la sirène,par Beauchemin pour les Dragons qui n’abdiquent pas (4-3).



Photographe : Olivier Benard

Anthony Mortas décide de donner du temps de jeu à Victor Bodin, le backup de Buysse, et lui offre le dernier vingt. Le jeune portier amiénois ne chôme pas et doit s’incliner sur un jeu de puissance rouennais conclut par RolandsVigners (4-4).

Revenus à hauteur les Dragons pensent avoir fait le plus dur mais Simonsen parti sur la droite trouve derrière lui le Tchèque Josef Mikyska qui a bien suivi et oblige Pintaric à aller chercher la rondelle au fond de sa cage une 5ème fois (5-4).



Le dernier but du match sera encore à l’actif des Gothiques qui profitent d’une nouvelle offrande de la défensive rouennaise. Sur un puck intercepté en zone offensive TeemuSiironen bien décalé scelle le score du match (6-4).



Match très ouvert et agréable où le réalisme et la solidarité des Gothiques auront pris le dessus sur les bonnes dispositions offensives mais aussi les largesses défensives des Dragons.



Meilleurs joueurs de la rencontre : Stanislav Lopachuck pour Amiens

Christophe Boivin pour Rouen Galerie Photos complète d'Olivier

Match 2

Des Ducs impitoyables

La seconde rencontre du jour présente une physionomie en peu différente, plus fermée par les défenses qui verrouillent bien et avec beaucoup de présence et de physique dans les duels contre les bandes.



Photographe : Olivier Benard

Le premier tiers voit cependant les Jokers dominer aux points notamment sous l’impulsion et le dynamisme de leurs nouvelles recrues offensives les américains Robert Baillargeon, ChristianoVersich, Aaron Miller et Gage Torrel mais aussi le finlandais Samuel Salonen, le Tchèque Jan Kloz et l’ex Angevin Loïc Farnier.

En face, les Ducs présentent aussi une très belle opposition avec des lignes offensives peu chamboulées par rapport à la saison dernière. Les Tommy Giroux, Philippe Halley, Zack Torquato, Robin Gaborit et Maurin Bouvet se connaissent par cœur et cela se voit.

Les 2 équipes se rendent donc coup pour coup mais les 2 portiers restent intraitables pendant le premier tiers.



Les Ducs contrôlent plus la deuxième période. Les Jokers font toujours preuve d’une belle débauche d’énergie, tant offensive que défensive, mais les Angevins en prennent globalement la mesure. Malgré le transfert à Cergy de Patrick Coulombe, son emblématique capitaine, la défense angevine n’a pas perdu ses habitudes et maitrise bien ses infériorités numériques. Concernant l’attaque elle n’est pas en reste non plus. Les Ducs brisent finalement l’égalité sur leur premier powerplay du match par l’intermédiaire de leur recrue offensive, le canadien Jonathan Charbonneau, qui trompeSebastianYlönen en angle (0-1).

Malgré une très belle occasion de Farnier les Jokers ne recollent pas au score.



Le dernier tiers est plus compliqué pour les cergypontains qui ne concrétisent toujours pas leurs powerplays et se font même surprendre par le duo Giroux/Halley la fin d’un jeu de puissance. Le premier à sa sortie de prison trouve le second lancé dans le dos des défenseurs franciliens qui n’en demande pas plus pour attraper la lucarne de Ylönen (0-2).

Miller pour les Jokers et Charbonneau pour les Ducs ont chacun ensuite des palets le but dans leur crosse mais ne parviennent pas à faire filet.

Les complices Giroux/Halley sont, quant à eux, encore à la construction du dernier but de la rencontre. Giroux parti en breakaway ne peut marquer mais remet en arrière à Halley qui conclut (0-3).



Photographe : Olivier Benard

Les Jokers ne reviendront pas. Après avoir buté toute la rencontre sur Evan Cowley le portier angevin et touché le poteau dans les dernières secondes du match ils s’inclinent en restant muets. Ils auront pêché par leur indiscipline en fin de tiers et auront été trop souvent en jeu de piquet pour pouvoir espérer éviter le blanchissage.



Belle remise en jambes pour les Ducs qui démontrent qu’il faudra encore compter avec eux cette saison. Côté Jokers, après un premier match remporté la semaine précédente en prolongation face à l’équipe de France U20, l’alignement qui a été renouvelé au 2/3 durant l’intersaison est encore en rodage mais à fait preuve de qualités encourageantes et prometteuses pour la saison régulière à venir.



Meilleurs joueurs de la rencontre : Robert Baillargeon pour Cergy-Pontoise

Evan Cowley pour Angers Galerie Photos complète d'Olivier

