SUMMERCUP - Retour sur la 2ème journée Les affiches du jour opposaient d'un côté les deux vainqueurs de la veille, Amiens et Angers, et de l'autre les deux défaits, Cergy-Pontoise et Rouen. Pour le plus grand ravissement de l'assistance ces deux rencontres furent deux spectaculaires bras de fer agrémentés d'un festival de buts. Les Ducs d'Angers durent aller en prolongation pour se défaire des Gothiques d'Amiens (5-6) et Rouen dû batailler ferme devant les Jokers de Cergy-Pontoise avant de se détacher sur la fin (5-8). Aren'Ice de Cergy Pontoise, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 21/08/2022 à 12:33 Tweeter Match 3

Les Ducs l’emportent en over-time.

Si Henri-Corentin Buysse garde encore la cage amiénoise pour ce deuxième match du tournoi, Evan Cowley a laissé sa place à Julian Barrier dans le but angevin. Les Ducs sont les premiers à marquer par l’intermédiaire de Matt Prapavessis, leur recrue canadienne en défense (0-1).



Les Gothiques bien en jambes engagent le bras de fer. Si Danick Bouchard ne peut convertir une belle occasion face à ses ex-coéquipiers, c’est Teemu Siironen, une autre recrue, qui égalise pour Amiens (1-1). Zack Torquato redonne l’avantage aux Ducs peu après (1-2). Les Ducs dominent le tiers mais ne font pas le break.



Photographe : Olivier Benard

Du coup ils restent à la merci des Gothiques qui repartent tambour battant en deuxième période. Baptiste Bruche résiste et s’échappe contre la bande gauche pour venir égaliser d’une jolie feinte (2-2).



Tout est à refaire pour les Ducs et Tommy Giroux s’y emploie. Il redonne l’avantage aux siens peu après (2-3). Les opportunités s’enchaînent de part et d’autre et si Tomas Simonsen manque de peu une belle occasion, Aku Ahlo le défenseur finlandais arrivé cet été à Amiens, convertit la sienne et égalise (3-3).



Les Gothiques sont plus que jamais dans le match et collent aux patins des Ducs comme le célèbre sparadrap du capitaine Haddock. Les angevins reprennent pourtant l’avantage par Neil Manning au terme d’un beau jeu en triangle où avec deux comparses, le défenseur canadien joue au chat et à la souris avec la défense picarde (3-4).



C’était sans compter avec l’abnégation amiénoise. Jonathan Desbiens presse la défense adverse et arrache la rondelle à son vis-à-vis pour partir en breakaway et égaliser avant la fin du tiers (4-4).



Photographe : Olivier Benard

Le dernier tiers voit les Gothiques passer devant. Tuuka Rajamäki, l’ex-Jokers, intercepte une passe hasardeuse à la bleue et va gagner son face à face avec Barrier (5-4).



Commence alors un gros temps fort amiénois où les ducs sont au bord de la rupture. Ces derniers ne craquent pas sur 3 grosses occasions picardes et parviennent à tuer une pénalité à l’issue de laquelle, dans un angle improbable Torquato inscrit son doublé et égalise (5-5).



Les Gothiques ont laissé passer leur chance et offrent une prolongation aux angevins.



C’est Prapavessis qui donne la victoire aux Ducs dans la première minute de l’over-time (5-6). Deuxième victoire du tournoi pour les angevins au terme d’un spectaculaire et très disputé mano à mano.



Meilleurs joueurs de la rencontre : Teemu Siironen pour Amiens

Tommy Giroux pour Angers Galerie Photos complète d'Olivier



Match 4

Les Dragons distancent les Jokers en fin de match

Pour leur deuxième match du tournoi les deux coaches ont choisi de faire garder leurs buts respectifs par les backups, Antoine Gilbert pour les Jokers de Cergy-Pontoise et Tonin Caubet pour les Dragons de Rouen.



Les premiers à lancer à la cage sont les rouennais mais les Jokers marquent 2 buts coup sur coup. Le premier par l’ex-rouennais Théo Gueurif (1-0) et le second par Louis Petit sur une perte de palet en zone défensive normande (2-0).



Très bon début de match des franciliens. Les Dragons piqués au vif réagissent et scorent également coup sur coup par Kelsey Tessier (2-1) puis Bastien Maïa (2-2).

Les deux équipes se quittent dos à dos.



Photographe : Olivier Benard

A la reprise du 20 médian les Jokers bonifient leur jeu de puissance par l’intermédiaire de Aaron Miller (3-2).



Malheureusement ils sont rattrapés par l’indiscipline. En double supériorité numérique Alexandre Mallet égalise (3-3).

Les Jokers ne désarment pas et l’efficacité en powerplay, qui faisait leur force la saison passée, semble revenir un peu avec le nouveau groupe. Robert Baillargeon redonne l’avantage aux siens dans cette configuration de jeu (4-3).



Malheureusement les franciliens commettent une succession d’erreurs d’inattention en fin de tiers et permettent aux Dragons de bonifier trois contres coup sur coup. C’est d’abord Tommy Perret qui égalise (4-4) puis Loïc Lampérier (4-5) qui donne l’avantage au rouennais et enfin Christophe Boivin qui fait le break (4-6).



Photographe : Olivier Benard

Les cergypontains poussent pour revenir dans l’ultime tiers et trouvent la barre. Ils sont récompensés un peu plus tard sur un but de l’américain Christiano Versich l’une des recrues estivales (5-6).



Le match peut basculer d’un côté comme de l’autre et les Jokers prennent tous les risques pour revenir même en infériorité numérique où Loïc Farnier manque de peu l’égalisation. Le score n’évolue plus alors les franciliens jouent sans gardien les deux dernières minutes du match mais butent sur la défense normande. Comme parfois en pareil cas dans cette situation de quitte ou double, ils boivent le calice jusqu’à la lie en encaissant deux nouveaux buts en cage vide, marqués d’abord par Tessier (5-7) puis le jeune Quentin Tomasino (5-8).



Belle victoire des Dragons qui doivent comme leurs adversaires du jour encore peaufiner quelques réglages notamment défensifs.



Meilleurs joueurs de la rencontre : Aaron Miller pour Cergy-Pontoise

Bastien Maïa pour Rouen Galerie Photos complète d'Olivier

© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







