Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : A la dérive Le champion en titre encore vaincu s'enfonce au général. Le Dynamo mčne toujours la danse, suivi de Litvínov et de Mountfield. Mladá Boleslav colle au train. En milieu de tableau, Brno, Olomouc ou l'Energie Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 29/10/2024 ŕ 21:00 Tweeter

Dynamo Pardubice : 2-3 TAB

Energie Karlovy Vary - Sparta Praha : 6-3

Škoda Plzeň - BK Mladá Boleslav : 1-3

Rytíři Kladno - Verva Litvínov : 3-4

Kometa Brno - Oceláři Třinec : 3-2

Bílí Tygři Liberec - Mountfield HK : 3-4

HC Olomouc - Vítkovice Ridera : 5-3



Photographe : Ivo Dostál pour hc-kometa.cz La Kometa Brno enfonce encore Třinec ŕ la dérive

Brno plutôt dans une phase ascendante reçoit les Oceláři, quintule champion en titre qui boitille en bas de tableau après trois revers d'affilée. Zbořil ouvre très vite les compteurs pour les locaux mais les dragons forcent le verrou tout le reste de la période sans résultat. Au tiers médiant, la Kometa retrouve son éclat et Pospíšil puis Flek alourdissent la mise. Třinec retrouve son peps au dernier tiers et parvient à réduire l'écart à une seule unité. Mais malgré toutes leurs tentatives, les visiteurs ne reviendront pas et s'inclinent encore. Ils glissent à la douzième place du général et continuent leur dangereuse dérive vers les profondeurs.

Le Dynamo conserve sa première place mais s'est fait peur à České Budějovice. Menant au score à deux reprises, le leader s'est fait rejoindre les deux fois. Finalement Pardubice l'emporte aux tirs au but. Grâce au bon point pris le Motor grimpe au onzième rang.

Litvínov repasse deuxième grâce à un succès arraché sur la glace des Rytíři. Ceux-ci mènent d'ailleurs 2-0 après un premier tiers parfaitement géré. Les pétrochimistes surclassent leur adversaire dans une deuxième période de feu avec quatre buts sans réplique, avec un show des frères Kaše, Ondřej compte un doublé et trois points, Motor České Budějovice -: 2-3 TAB- Sparta Praha : 6-3Škoda Plzeň -: 1-3Rytíři Kladno -: 3-4- Oceláři Třinec: 3-2Bílí Tygři Liberec -: 3-4- Vítkovice Ridera : 5-3plutôt dans une phase ascendante reçoit les, quintule champion en titre qui boitille en bas de tableau après trois revers d'affilée.ouvre très vite les compteurs pour les locaux mais les dragons forcent le verrou tout le reste de la période sans résultat. Au tiers médiant, la Kometa retrouve son éclat etpuisalourdissent la mise. Třinecretrouve son peps au dernier tiers et parvient à réduire l'écart à une seule unité. Mais malgré toutes leurs tentatives, les visiteurs ne reviendront pas et s'inclinent encore. Ils glissent à la douzième place du général et continuent leur dangereuse dérive vers les profondeurs.Leconserve sa première place mais s'est fait peur à. Menant au score à deux reprises, le leader s'est fait rejoindre les deux fois. Finalement Pardubice l'emporte aux tirs au but. Grâce au bon point pris le Motor grimpe au onzième rang.repasse deuxième grâce à un succès arraché sur la glace des. Ceux-ci mènent d'ailleurs 2-0 après un premier tiers parfaitement géré. Les pétrochimistes surclassent leur adversaire dans une deuxième période de feu avec quatre buts sans réplique, avec un show des frères, Ondřej compte un doublé et trois points, Bláha réduit le score au dernier tiers, mais Kladno ne reviendra pas.

Mountfield aligne une septième victoire d'affilée pour grimper sur le podium, mais les lions se sont fait quelques frayeurs à Liberec. Après un premier tiers avec un but chacun, HK prend le large avec deux buts. Les BTL parviennent à se reprendre et profitant au maximum d'un powerplay de cinq minutes parvient à égaliser avec deux buts. Le dernier tiers est terriblement laborieux mais sur un jeu de puissance, McCormack remet Mountfield devant et lui donne la victoire.

bkboleslav.cz Mladá Boleslav l'emporte sur la glace de Plzeň

Après trois revers consécutif, Mladá Boleslav renoue avec le succès en l'emportant chez le dernier de la classe, Plzeň. Les locaux dominent le premier tiers mais le score reste vierge. Très efficace au tiers médiant, le BK prend deux longueurs d'avance grâce à Skalický et Lakatoš. Les efforts des Indiens payent enfin au dernier tiers et ils rapprochent le score mais ne pourront pas égaliser avant que Lakatoš ne conclue en cage vide.

Olomouc retrouve la victoire en dominant nettement Vítkovice qui rechute. Ce sont pourtant les mineurs qui ont ouvert le score mais deux buts coup sur coup en fin de tiers renverse le match. L'offensive du HCO accélère et mène jusqu'à 4-1. Les visiteurs parviennent à revenir à une longueur. Les coqs encaissent le choc et inscrivent un dernier but en cage vide, avec un quatrième point de Kunc.

Karlovy Vary remporte un net succès contre le Sparta. Le club de la capitale prend trois fois l'avantage (avec un doublé de Sobotka) dans les deux premières périodes mais se fait rejoindre à chaque fois. Au dernier vingt, l'Energie souffle le chaud et Beránek reprend son show avec un doublé pour envoyer les visiteurs au tapis, avant un dernier but en cage vide. Černoch compte trois points dans le match.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Michal Kunc (HC Olomouc)

** : Ondřej Kaše (Verva Litvínov)

* : Jiří Černoch (Energie Karlovy Vary) David marque deux points.réduit le score au dernier tiers, mais Kladno ne reviendra pas.aligne une septième victoire d'affilée pour grimper sur le podium, mais les lions se sont fait quelques frayeurs à. Après un premier tiers avec un but chacun, HK prend le large avec deux buts. Les BTL parviennent à se reprendre et profitant au maximum d'un powerplay de cinq minutes parvient à égaliser avec deux buts. Le dernier tiers est terriblement laborieux mais sur un jeu de puissance,remet Mountfield devant et lui donne la victoire.Après trois revers consécutif,renoue avec le succès en l'emportant chez le dernier de la classe,. Les locaux dominent le premier tiers mais le score reste vierge. Très efficace au tiers médiant, le BK prend deux longueurs d'avance grâce àet. Les efforts des Indiens payent enfin au dernier tiers et ils rapprochent le score mais ne pourront pas égaliser avant quene conclue en cage vide.retrouve la victoire en dominant nettementqui rechute. Ce sont pourtant les mineurs qui ont ouvert le score mais deux buts coup sur coup en fin de tiers renverse le match. L'offensive du HCO accélère et mène jusqu'à 4-1. Les visiteurs parviennent à revenir à une longueur. Les coqs encaissent le choc et inscrivent un dernier but en cage vide, avec un quatrième point deremporte un net succès contre le. Le club de la capitale prend trois fois l'avantage (avec un doublé de) dans les deux premières périodes mais se fait rejoindre à chaque fois. Au dernier vingt, l'Energie souffle le chaud etreprend son show avec un doublé pour envoyer les visiteurs au tapis, avant un dernier but en cage vide.compte trois points dans le match.*** : Michal Kunc (HC Olomouc)** : Ondřej Kaše (Verva Litvínov)* : Jiří Černoch (Energie Karlovy Vary) © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur