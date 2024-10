Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : A la relance Plzeň et Olomouc se relancent en bas de tableau, premier succčs de la saison pour Mountfield. Litvínov est toujours leader suivi par le Dynamo et BK Mladá Boleslav Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 27/09/2024 ŕ 21:00 Tweeter

Verva Litvínov - Energie Karlovy Vary : 5-2

BK Mladá Boleslav - Oceláři Třinec : 4-3 TAB

Vítkovice Ridera - Dynamo Pardubice : 3-4

Kometa Brno - HC Olomouc : 1-4

Bílí Tygři Liberec - Škoda Plzeň : 1-2 ap

Mountfield HK - Rytíři Kladno : 4-2



Photographe : Marek Sekáč pour hcbilitygri.cz Plzeň se relance en l'emportant ŕ Liberec

Plzeň en difficultés après trois défaites consécutives se déplace à Liberec qui souffle le chaud et le froid. Il ne fallait pas arriver en retard à la patinoire, Söderlund ouvrait le score pour les visiteurs après à peine trente secondes de jeu. Les Indiens dominent mais le score ne bouge pas, pire encore Derner égalise au tiers médiant. Le score reste indentique jusqu'au bout, il faut disputer une prolongation. Celle-ci tourne court après une minute le Letton Rubīns donne la victoire à - Energie Karlovy Vary : 5-2- Oceláři Třinec : 4-3 TABVítkovice Ridera -: 3-4Kometa Brno -: 1-4Bílí Tygři Liberec -: 1-2 ap- Rytíři Kladno : 4-2en difficultés après trois défaites consécutives se déplace àqui souffle le chaud et le froid. Il ne fallait pas arriver en retard à la patinoire,ouvrait le score pour les visiteurs après à peine trente secondes de jeu. Les Indiens dominent mais le score ne bouge pas, pire encoreégalise au tiers médiant. Le score reste indentique jusqu'au bout, il faut disputer une prolongation. Celle-ci tourne court après une minute le Lettondonne la victoire à

Litvínov signe sa cinquième victoire en autant de match pour rester solidement en tête de la ligue. Cette fois c'est Karlovy Vary qui a sombré dans la nappe de pétrole. Le début de match est complètement fou, Kupčo ouvre le score pour l'Energie après à peine une minute de jeu. Dix secondes de jeu plus tard, Koblasa égalise. Les pétrochimistes accélèrent et inscrivent trois nouveaux buts avant la première sirène, dont un second pour Koblasa. Le Verva tient le jeu jusqu'au bout et termine avec une victoire confortable. Ses étrangers ont performé puisque McIsaac et Zīle ont compté deux points.

Le Dynamo renverse un match incroyable à Vítkovice et s'empare de la deuxième place. Radil ouvre le score en powerplay dans un premier tiers à sens unique. Dès la reprise, Barinka égalise également en jeu de puissance. Les locaux dominent le tiers médiant, Barinka donne l'avantage en powerplay avant un troisième but dans les dernières secondes de jeu. Pardubice renverse complètement le jeu en dernière période. Radil marque son deuxième but de la soirée avant que Kaut n'égalise en powerplay. Vondráček achève le come-back à cinq minutes du terme.

Mladá Boleslav renoue avec la victoire en déjouant les Oceláři aux tirs au but et remonte au troisième rang. Profitant d'un powerplay, Addamo ouvre les compteurs. Le BK domine mais ne peut pas égaliser. Au deuxième tiers les locaux poursuivent leurs efforts, Junttila égalise dès la reprise. Fořt permet aux lions de mener. Le champion parvient à revenir deux fois au score et il faut disputer une prolongation. Malgré sa domination MB ne parvient pas à l'emporter. Finalement aux tirs au but les Verts envoient enfin leur adversaire au tapis.

Photographe : Vít Golda pour hc-kometa.cz Olomouc s'impose largement ŕ Brno

Olomouc signe un deuxième succès consécutif avec une très belle victoire à Brno qui s'enfonce après un terne début de saison. Dans un premier tiers à sens unique, Marcinko ouvre le score en powerplay pour les locaux. La partie s'équilibre au tiers médiant et Kunc égalise. Les coqs sortent leurs ergots au dernier tiers et inscrivent trois buts sans réplique, les locaux sont anéantis.

Premier succès de la saison pour Mountfield après quatre revers, un succès important face à Kladno. Les deux équipes ont été au coude à coude toute la rencontre, mais en fin de partie les lions parviennent à passer l'épaule avec deux buts, dont un pour Perret.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Plzeň.signe sa cinquième victoire en autant de match pour rester solidement en tête de la ligue. Cette fois c'estqui a sombré dans la nappe de pétrole. Le début de match est complètement fou,ouvre le score pour l'Energie après à peine une minute de jeu. Dix secondes de jeu plus tard,égalise. Les pétrochimistes accélèrent et inscrivent trois nouveaux buts avant la première sirène, dont un second pour. Le Verva tient le jeu jusqu'au bout et termine avec une victoire confortable. Ses étrangers ont performé puisqueetont compté deux points.Lerenverse un match incroyable àet s'empare de la deuxième place.ouvre le score en powerplay dans un premier tiers à sens unique. Dès la reprise,égalise également en jeu de puissance. Les locaux dominent le tiers médiant,donne l'avantage en powerplay avant un troisième but dans les dernières secondes de jeu. Pardubice renverse complètement le jeu en dernière période.marque son deuxième but de la soirée avant quen'égalise en powerplay.achève le come-back à cinq minutes du terme.renoue avec la victoire en déjouant lesaux tirs au but et remonte au troisième rang. Profitant d'un powerplay,ouvre les compteurs. Le BK domine mais ne peut pas égaliser. Au deuxième tiers les locaux poursuivent leurs efforts,égalise dès la reprise.permet aux lions de mener. Le champion parvient à revenir deux fois au score et il faut disputer une prolongation. Malgré sa domination MB ne parvient pas à l'emporter. Finalement aux tirs au but les Verts envoient enfin leur adversaire au tapis.signe un deuxième succès consécutif avec une très belle victoire àqui s'enfonce après un terne début de saison. Dans un premier tiers à sens unique,ouvre le score en powerplay pour les locaux. La partie s'équilibre au tiers médiant etégalise. Les coqs sortent leurs ergots au dernier tiers et inscrivent trois buts sans réplique, les locaux sont anéantis.Premier succès de la saison pouraprès quatre revers, un succès important face à. Les deux équipes ont été au coude à coude toute la rencontre, mais en fin de partie les lions parviennent à passer l'épaule avec deux buts, dont un pour*** : Lukáš Radil (Dynamo Pardubice)

** : Jakub Pour (Mountfield HK)

* : Julius Junttila (BK Mladá Boleslav) © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur