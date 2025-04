Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Ciel brillant La Kometa brille et remporte le match 5, il ne lui manque plus qu'un succès pour rejoindre les demi-finales Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 25/03/2025 à 21:00 Tweeter Kometa Brno - Energie Karlovy Vary : 5-3 (3-2)



Photographe : Vít Golda pour hc-kometa.cz La Kometa Brno s'impose dans le match 5 - Energie Karlovy Vary : 5-3 (3-2) Les deux équipes sont à égalité après quatre matchs, Brno espère jouer la carte domicile pour reprendre les devants. L'Energie veut s'appuyer sur son succès au dernier match pour repasser en tête de la série. Mueller ouvre le score dès la première minute de jeu (1-0).

Le jeu est équilibré et agréable, même si KV semble plus dangereux. Une perte catastrophique de la défense visiteuse, profite à Mueller dans l'angle, et double la mise facilement (2-0).

L'engagement suivant est gagné, Gríger fonce seul à l'assaut et d'un bon lancer réduit l'écart (2-1). L'Energie presse mais ne reviendra pas avant la première sirène. Dès la reprise, une belle combinaison de la Kometa, Beaudin dépose une offrande au second poteau où Pospíšil n'a plus qu'à fusiller l'angle ouvert et faire gronder la foule (3-1).

Karlovy Vary repart immédiatement à l'assaut, Jaks canonne de la bleue et remet les visiteurs à une longueur (3-2).

Le tiers est équilibré mais extrêmement fermé, le score ne bouge plus jusqu'à la deuxième sirène. Encore une fois la Kometa frappe dès la reprise du jeu. Cingel inscrit le quatrième but après moins d'une minute de jeu dans le dernier tiers (4-2).

Une nouvelle fois, Karlovy Vary parvient à inverser la tendance et se ruer à l'offensive. Sa bonne attaque fait changer l'affichage. Černoch se charge de rapprocher l'écart à peine deux minutes plus tard (4-3).

Le jeu reste très engagé mais le score ne bouge plus, le temps file. L'Energie sort son gardien pour tenter de revenir à hauteur, Ščotka fait trembler les filets déserts et double l'avance des Moraves (5-3).

Brno repasse devant dans la série, il ne lui manque plus qu'un succès pour passer ce tour. Karlovy Vary se retrouve dos au ravin, elle n'a plus le choix et devra remporter le match 6 à domicile jeudi pour rester en vie.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Patrick Mueller

** : Jiří Černoch

* : Jānis Jaks © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo