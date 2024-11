Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Dans le bon groupe Mountfield l'emporte en match avancé et rejoint le top 4 Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 21/11/2024 à 21:00 Tweeter

Mountfield HK - HC Olomouc : 2-1 (1-1 0-0, 1-0)



Photographe : Stanislav Souček pour mountfieldhk.cz Mountfield domine Olomouc et intègre le top 4

Mountfield remporte un match important à domicile face à Olomouc, une victoire qui permet aux lions d'intégrer provisoirement le top 4, avant les matchs des autres demain. - HC Olomouc : 2-1 (1-1 0-0, 1-0)remporte un match important à domicile face à, une victoire qui permet aux lions d'intégrer provisoirement le top 4, avant les matchs des autres demain. Plášek ouvre la marque après à peine deux minutes de jeu et glace les supporters. Les coqs accélèrent encore et sous pression les locaux concèdent une faute. Pourtant, Perret parvient à récupérer la rondelle, contre à toute allure et parvient à égaliser en infériorité numérique ! Olomouc sombre sous les fautes en fin de période, mais Mountfield ne parvient pas à en profiter.

Le deuxième tiers est également morose, les fautes se multiplient de part et d'autres mais aucune des deux formations n'en profite. Dès l'entame du deuxième tiers, HK dominateur parvient à prendre les devants grâce au jeune Pilař. Mountfield domine sans partage la dernière période, Olomouc en grande difficultés parvient toutefois à tenir et à ne pas sombrer. Le score en reste là et Hradec Králové remporte logiquement la partie. © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo