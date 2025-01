Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : David bat Goliath Kladno a fait chuter le quintuple champion en titre et s'éloigne de la derničre place, Plzeň repasse 9e, le Motor, Brno et l'Energie continue de gagner. Mladá Boleslav revient sur le quatuor de tęte, le Sparta se rapproche du sommet Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 05/01/2025 ŕ 21:00 Tweeter

Oceláři Třinec - Rytíři Kladno : 1-2

Verva Litvínov - Motor České Budějovice : 1-3

Mountfield HK - Škoda Plzeň : 2-3 ap

Sparta Praha - HC Olomouc : 5-4 ap

BK Mladá Boleslav : 3-4

Kometa Brno - Dynamo Pardubice : 3-2 ap

Bílí Tygři Liberec - Energie Karlovy Vary : 1-3



hcocelari.cz Les Rytíři l'emportent ŕ Třinec

Troisième succès consécutif pour les Rytíři qui s'éloignent de la dernière place, ils se sont imposés d'une courte tête à Třinec. Après un bon premier tiers, aucun but n'est inscrit. Růžička ouvre le score au début du tiers médiant. Kurovsky est expulsé pour un coup de genou, les cinq minutes de powerplay vont être parfaitement mise à profit par Kladno qui marque deux fois par Pietroniro et Smoleňák. Un double avantage décisif que les chevaliers ne lâcheront pas.

Le Sparta renverse un match un peu fou contre Olomouc. Dès la deuxième minute Hyka ouvre le score. Deux buts en fin de tiers permettent aux coqs de renverser la table. Malgré une domination sans partage des locaux au tiers médiant, Kunc double l'avance des visiteurs en powerplay. Dès la reprise du dernier tiers, Kunc creuse encore l'écart. Profitant de l'indiscipline morave, les locaux marquent deux buts pour revenir à une longueur. Kemilainen égalise à cinq minutes du terme. Un surnombre stupide en fin de prolongation scelle le destin des visiteurs. Irving inscrit son deuxième but du match pour donner la victoire à Praha.

Mladá Boleslav retrouve la victoire pour se rapprocher de la quatrième place avec un succès un peu étrange à Vítkovice. Le premier vingt morose ne donne rien. Au tiers médiant les lions lâchent les chevaux et inscrivent trois buts dont deux en dix secondes par Fořt et Gewiese. Pařík remplace Klimeš dans le but silésien. Čajka profite d'un powerplay pour redonner de l'air au BK. Eberle inscrit son deuxième but du match pour conserver l'espoir des mineurs à deux minutes du terme sur un service d'Auvitu, son 8ème point. Malgré tout Vítkovice ne reviendra pas.

L'Energie suit toujours grâce à un deuxième succès de suite, qui enfonce un peu plus Liberec à la dernière place. Un but par tiers, un doublé de Saltsen dont un en cage vide a suffit à Karlovy Vary pour l'emporter.

Photographe : Vít Golda pour hc-kometa.cz La Kometa s'impose de justesse contre Pardubice

La Kometa remporte sur le fil à domicile sa rencontre contre Pardubice. Profitant d'un powerplay, Cingel donne l'avantage aux locaux en fin de première période. Le Dynamo poursuit sa domination au tiers médiant, Rákos égalise puis Vondráček donne logiquement l'avantage. Brno surdomine le dernier tiers face à un adversaire qui laisse filer en espérant tenir son mince avantage, stratégie rarement couronnée de succès. Cette fois n'échappe pas à la règle. Mueller égalise à 1'30 du terme. Dès l'entame de la prolongation Pospíšil donne la victoire aux Moraves. Le point sauvé par le cheval blanc lui permet de se rapprocher de la première place.

Le Motor signe un deuxième succès d'affilée en s'imposant à Litvínov sur la glace du leader. Après un premier tiers vierge, c'est l'inévitable Ondřej Kaše qui ouvre les compteurs dans un second tiers nettement aux mains du premier de la classe. Zohorna égalise dès la reprise sur powerplay. Le buteur local commet une faute et le powerplay de České Budějovice fait le métier, Kubík donne l'avantage. Olesen alourdit la marque et entérine la victoire des automobilistes.

Plzeň remporte un succès serré à Mountfield. Par deux reprises les Indiens ont mené au score mais à chaque fois les locaux ont réussi à égaliser. Nenonen donne finalement la victoire aux visiteurs en prolongation qui repassent 9e.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Petr Čajka (Mladá Boleslav)

** : Adam Kubík (České Budějovice)

*** : Petr Čajka (Mladá Boleslav)

** : Adam Kubík (České Budějovice)

* : Michal Kunc (Olomouc)







