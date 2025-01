Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : De l'Energie ! L'Energie renverse Praha courageusement pour se rapprocher du quatuor de tęte, dans lequel Litvínov garde bien sa place. Brno, Vítkovice et Plzeň se replacent grâce ŕ leurs victoires. Liberec se rapproche des bonnes places Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 26/12/2024 ŕ 21:00 Tweeter

Verva Litvínov - Rytíři Kladno : 1-0

BK Mladá Boleslav - Škoda Plzeň : 2-3

Mountfield HK - Bílí Tygři Liberec : 0-2

Sparta Praha - Energie Karlovy Vary : 1-2 TAB

Vítkovice Ridera - HC Olomouc : 3-2 ap

Kometa Brno - Oceláři Třinec : 4-2



Photographe : Jakub Pláteník pour hokejkv.cz L'Energie résiste au Sparta et passe 5e

L'Energie s'empare de la cinquième place grâce à une victoire serrée mais précieuse à Praha, Le Sparta ouvre pourtant la marque au quart d'heure de jeu grâce à Najman. Malmenés, les visiteurs parviennent à égaliser par Reunanen sur un jeu de puissance. Les locaux dominent outrageusement la dernière période mais Frodl est indéjouable. La prolongation est aux mains de KV mais rien ne bouge. Aux tirs au but, Saltsen et Černoch marquent tandis que Frodl écoeure tous les tireurs pragois. Le point pris permet au Sparta de retrouver la troisième place. Rytíři Kladno : 1-0BK Mladá Boleslav -: 2-3Mountfield HK -: 0-2Sparta Praha -: 1-2 TAB- HC Olomouc : 3-2 ap- Oceláři Třinec : 4-2L's'empare de la cinquième place grâce à une victoire serrée mais précieuse à, Le Sparta ouvre pourtant la marque au quart d'heure de jeu grâce à. Malmenés, les visiteurs parviennent à égaliser parsur un jeu de puissance. Les locaux dominent outrageusement la dernière période maisest indéjouable. La prolongation est aux mains de KV mais rien ne bouge. Aux tirs au but,etmarquent tandis queécoeure tous les tireurs pragois. Le point pris permet au Sparta de retrouver la troisième place.

Litvínov a domicile remporte un mini succès contre les Rytíři, pourtant derniers. Sandberg inscrit le seul but du match tandis que Tomek blanchit avec 45 arrêts !

Brno revient à la septième place en faisant de nouveau chuter le quintuple champion en titre, les Oceláři. Après un premier tiers vierge, la Kometa inscrit deux buts au tiers médiant. Pospíšil donne même trois longueurs d'avance au début de la dernière période. Les dragons se réveillent brutalement en toute fin de période et marquent deux buts en 16 secondes. Une pénalité de 4 minutes sifflée contre les locaux dans la foulée permet de conserver l'espoir, mais un but en cage vide de Flek scelle la partie.

Photographe : Petr Kotala pour hc-vitkovice.cz Vítkovice déjoue Olomouc en prolongation et grimpe 8e

Vítkovice s'impose non sans peine à domicile contre Olomouc. Par deux fois les locaux ont été mené au score dans les tdeux premiers tiers. Ils sont parvenus à chaque coup à égaliser peu après pour rester dans le rythme. En toute fin de prolongation, Percy donne la victoire aux mineurs. Un succès qui donne la huitième place au club d'Ostrava. Les coqs sauvent un point qui permet de rester dans la bonne place.

Plzeň remporte un nouveau succès qui lui permet de prendre la dixième place, en s'imposant à Mladá Boleslav vaincu pour la quatrième fois de suite. Les lions ont pourtant mené deux fois au score, et encore à deux minutes du terme. En 28 secondes, Mertl et Simon marquent et renversent complètement la donne. Le BK n'a plus le temps pour revenir.

Les Bílí Tygři retrouvent le sourire en glaçant Mountfield pourtant à domicile. Après deux tiers sans but, c'est Liberec qui fait sauter la banque grâce à Lántoši et Vlach. Dans les buts visiteurs, Král blanchit avec 26 arrêts.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Matěj Tomek (Litvínov)

** : Daniel Král (Liberec)

*** : Matěj Tomek (Litvínov)

** : Daniel Král (Liberec)

* : Dominik Frodl (Karlovy Vary)







