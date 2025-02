Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Derby de la confirmation ? Vítkovice confirme son retour avec une solide victoire dans le derby, Kladno avec un but de Jágr remonte dans les places qualificatives. Olomouc se maintient devant. L'Energie se relance, Mladá Boleslav confirme sa quatričme place, Litvínov sa 3e, le Sparta creuse son avance en tęte Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 02/02/2025 ŕ 21:00 Tweeter

Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec : 4-3

BK Mladá Boleslav - Dynamo Pardubice : 5-4 TAB

Mountfield HK - Energie Karlovy Vary : 2-6

Sparta Praha - Škoda Plzeň : 4-0

Vítkovice Ridera - Oceláři Třinec : 4-1

Motor České Budějovice - HC Olomouc : 1-2 ap

Kometa Brno - Rytíři Kladno : 2-3



Photographe : Petr Kotala pour hc-vitkovice.cz Vítkovice gagne le derby et signe une 3e victoire de suite

Vítkovice enchaîne une troisième victoire consécutive en écrasant les Oceláři qui subissent une troisième défaite de rang et se font rejoindre par leur rival. Le premier tiers morose ne donne rien. Les locaux forcent au tiers médiant et Auvitu ouvre la marque pour son deuxième de la saison. Au dernier tiers, Vítky marque trois buts, dont deux en powerplay et deux de Bambula pour envoyer au tapis leur rival. Les mineurs restent derniers mais ils ont désormais le même nombre de points que Třinec, juste devant eux.

Le Sparta maintient sa première place avec un succès sans appel contre Plzeň. Dans cette nouvelle victoire, Irving inscrit deux buts, Kovář blanchit avec 19 arrêts.

Litvínov se reprend difficilement devant ses partisans en dominant Liberec. Malgré une nette dominaiton au premier tiers, les locaux ne peuvent ouvrir la marque. Ils se reprennent au deuxième tiers et inscrivent deux buts. Les tigres blancs égalisent. Jícha inscrit son deuxième but du match et remet les pétrochimistes devant. Faško-Rudáš permet à Liberec d'égaliser une deuxième fois mais dans la foulée le Verva repasse devant et tient jusqu'au bout.

Mladá Boleslav conforte sa quatrième place avec une bonne victoire aux tirs au but contre Pardubice. Le Dynamo mène pourtant 2-0 au premier tiers avec un but de Jones pour son premier match sous ses nouvelles couleurs. Le BK réduit l'écart en powerplay, un doublé de Mazura permet aux lions de passer devant. Les chevaux égalisent, et repassent devant mais se font rejoindre en fin de match. Aux tirs au but, les lions l'emportent pour la neuvième fois de la saison en temps supplémentaire.

Photographe : Lubomír Douděra pour karlovarsky.denik.cz Karlovy Vary l'emporte séchement contre Mountfield

L'Energie renoue avec la victoire avec un triomphe remporté à Mountfield. En powerplay, Tamáši ouvre la marque pour les locaux. Les visiteurs marquent deux buts en deux minutes en fin de période pour prendre les devants. Au tiers médiant, Plutnar et Redlich creuse encore l'écart. Sur un powerplay au dernier vingt, les lions se rapprochent. Černoch inscrit son deuxième but pour remettre trois longueurs d'écart. Jiskra marque son deuxième but du match en cage vide pour envoyer au tapis Mountfield.

Olomouc met fin à sa série de trois revers en s'imposant en prolongation à České Budějovice grâce à un but de Kunc. Le HCO maintient sa onzième place grâce à ces deux points.

Deuxième succès de suite pour les Rytíři qui en s'imposant à Brno retrouvent la douzième place, synonyme de playoffs, en éjectant le quintuple champion en titre. Zbořil ouvre la marque pour les locaux en tout début de match mais Kladno égalise et passe devant en fin de tiers. Flek égalise avant la première sirène. Dans un deuxième tiers largement aux mains de la Kometa, celle-ci ne peut repasser devant, et la légende va l'éclipser. Jágr contourne la cage et depuis le cercle droit envoie un missile sous la barre, alors que dans 15 jours il aura 53 ans. Brno force au dernier tiers mais Brízgala multiplie les parades pour tenir l'avance des siens qui s'imposent.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Vít Jiskra (Karlovy Vary)

** : Josef Jícha (Litvínov)

