Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Derby égalisé Mountfield remporte le match 2 et égalise la série Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 04/04/2025 à 21:00 Tweeter

Mountfield HK - Dynamo Pardubice : 3-2 (1-1)



Photographe : Stanislav Souček pour mountfieldhk.cz Mountfield remporte sur le fil le 2e match et égalise

Mountfield battu nettement au premier match par son rival du Dynamo, parvient à égaliser en remportant sur le fil le match 2 malgré une domination de son adversaire.

Malgré un premier tiers aux mains des visiteurs, Pavelka ouvre le score pour les locaux en fin de période (1-0).

Le Dynamo continue son pressing au deuxième vingt, Mountfield perd ses nerfs et commet plusieurs fautes. Sur l'un des powerplays, Jones dans le slot récupère victorieusement un rebond et égalise pour son cinquième match consécutif avec un but (1-1).

Pardubice poursuit son effort et finalement parvient à passer devant grâce à Sedlák qui marque son deuxième point de la soirée, déjà deux matchs avec deux points (1-2).

Les visiteurs laissent filer au dernier tiers et tentent de maintenir leur avance. En fin de match, Perret dans l'angle glisse dans le cercle droit à Jergl qui égalise d'un lancer dans le trafic (2-2).

Il faut disputer une prolongation, celle-ci est dominé comme le reste du match par le Dynamo mais c'est encore Jergl qui donne une victoire bien peu méritée aux locaux (3-2).

Pardubice disputera les deux prochains matchs à domicile pour espérer reprendre les devants dans la série.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Aleš Jergl

** : Tomáš Pavelka - Dynamo Pardubice : 3-2 (1-1)Mountfield battu nettement au premier match par son rival du Dynamo, parvient à égaliser en remportant sur le fil le match 2 malgré une domination de son adversaire.Malgré un premier tiers aux mains des visiteurs,ouvre le score pour les locaux en fin de périodeLe Dynamo continue son pressing au deuxième vingt, Mountfield perd ses nerfs et commet plusieurs fautes. Sur l'un des powerplays,dans le slot récupère victorieusement un rebond et égalise pour son cinquième match consécutif avec un butPardubice poursuit son effort et finalement parvient à passer devant grâce àqui marque son deuxième point de la soirée, déjà deux matchs avec deux pointsLes visiteurs laissent filer au dernier tiers et tentent de maintenir leur avance. En fin de match,dans l'angle glisse dans le cercle droit àqui égalise d'un lancer dans le traficIl faut disputer une prolongation, celle-ci est dominé comme le reste du match par le Dynamo mais c'est encorequi donne une victoire bien peu méritée aux locauxPardubice disputera les deux prochains matchs à domicile pour espérer reprendre les devants dans la série.*** : Aleš Jergl** : Tomáš Pavelka

* : Lukáš Sedlák * : © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur