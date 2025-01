Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Derby en poche Plzeň continue son yoyo avec cette fois une bonne victoire dans le derby ŕ Karlovy Vary Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 22/01/2025 ŕ 21:00 Tweeter

Škoda Plzeň : 2-5 (1-1, 1-3, 1-1)



Photographe : Jakub Knap pour hokejkv.cz Plzeň remporte nettement le derby ŕ Karlovy Vary

Plzeň qui enchaîne victoire puis défaite depuis cinq journées, retrouve le succès en s'imposant nettement chez l'Energie qui subit son deuxième revers d'affilée. Profitant d'un powerplay, Rubīns ouvre la marque pour les Indiens. Les locaux dominent et parviennent à égaliser grâce à Koffer.

Le club de Škoda fait la différence au tiers médiant. Lalancette donne l'avantage dès la reprise, Měchura en powerplay puis Urban creusent la marque. Karlovy Vary change de gardien et fait rentrer Hamalčík. Les locaux font des efforts en fin de période et l'inévitable Beránek réduit enfin l'écart.

Au dernier tiers, l'Energie a encore deux buts à remonter. Dès l'entame du tiers, les visiteurs sont pénalisés. L'occasion est belle pour raccrocher mais Rubīns subtilise le palet part en break et marque son deuxième but du match pour creuser encore l'écart. Les locaux sont à la peine et Mamčics est explusé pour un coup de genou. KV passe cinq minutes en infériorité mais parvient à tenir, mais elle use ses forces et n'en aura plus pour revenir.

Nette victoire dans le derby pour Plzeň qui recolle à un point de la huitième place mais avec un match d'avance.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Christophe Lalancette

** : Kristiāns Rubīns

* : Ondřej Beránek Energie Karlovy Vary -: 2-5 (1-1, 1-3, 1-1)qui enchaîne victoire puis défaite depuis cinq journées, retrouve le succès en s'imposant nettement chez l'qui subit son deuxième revers d'affilée. Profitant d'un powerplay,ouvre la marque pour les Indiens. Les locaux dominent et parviennent à égaliser grâce àLe club de Škoda fait la différence au tiers médiant.donne l'avantage dès la reprise,en powerplay puiscreusent la marque. Karlovy Vary change de gardien et fait rentrer. Les locaux font des efforts en fin de période et l'inévitableréduit enfin l'écart.Au dernier tiers, l'Energie a encore deux buts à remonter. Dès l'entame du tiers, les visiteurs sont pénalisés. L'occasion est belle pour raccrocher maissubtilise le palet part en break et marque son deuxième but du match pour creuser encore l'écart. Les locaux sont à la peine etest explusé pour un coup de genou. KV passe cinq minutes en infériorité mais parvient à tenir, mais elle use ses forces et n'en aura plus pour revenir.Nette victoire dans le derby pour Plzeň qui recolle à un point de la huitième place mais avec un match d'avance.*** : Christophe Lalancette** : Kristiāns Rubīns* : Ondřej Beránek © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur