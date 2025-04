Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Des buts et un jeu blanc Le Dynamo assure au premier match, Karlovy Vary l'emporte en prolongation dans un match offensif Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 18/03/2025 ŕ 21:00 Tweeter

Dynamo Pardubice - Motor České Budějovice : 3-0 (1-0)

Kometa Brno - Energie Karlovy Vary : 3-4 ap (0-1)



hcdynamo.cz Le Dynamo domine le Motor au premier match

Le Dynamo qui démarre ses playoffs en ayant récupéré presque tous ses blessés, à part Kaut, qui ne reviendra sans doute pas de la saison. Il reçoit České Budějovice qui a peiné pour sortir du premier tour et qui doit se passer de son attaquant vedette, Gulaš, malade. Dès l'entame du match, les visiteurs sont pénalisés, mais les locaux suivent peu après. A quatre contre quatre des espaces s'ouvrent et Kondelík ouvre la marque contre son ancienne équipe. Le Motor renverse la tendance et montre les dents mais le score ne bouge pas avant la première sirène. Dès la reprise du deuxième vingt, Mandát double la mise. La partie est équilibré sur un très bon rythme et les deux équipes se rendent coup pour coup. En fin de période, Smejkal porte le score à 3-0. Le dernier tiers est haché de pénalités, České Budějovice force pour revenir au score mais Will multiplie les parades pour tenir le score et blanchit avec 38 arrêts. Un excellent début de playoffs pour le Dynamo qui reprend confiance avant un deuxième match toujours à domicile.

L'Energie remporte de justesse le premier match de la série à Brno et prend l'avantage de la glace. Le match démarre en fanfare entre ces deux équipes fortement tournées vers l'offensive. Jiskra ouvre la marque après 3 minutes de jeu. Photographe : Vít Golda pour hc-kometa.cz L'Energie l'emporte en prolongation ŕ Brno dans le match 1 La minute suivante, Mueller a déjà égaliser. Karlovy Vary domine le jeu et presse sans pitié. Logiquement, elle repasse devant grâce à Černoch. Le match s'emballe au tiers médiant et les pénalités tombent en masse. Pour autant le powerplay ni d'un côté ni de l'autre ne marche. Cingel égalise à la moitié de la période. La Kometa sombre sous les fautes, et profitant enfin de l'une d'entre elles, Procházka remet KV devant. Les Moraves poussés par leur public poussent pour revenir au score en vain, alors que le temps joue contre eux. En fin de partie, les locaux sortent leur gardien et Stránský arrache l'égalisation à 18 secondes seulement du coup de sirène finale. Le palet ne franchit la ligne que d'un petit centimètre avant le retour de Frodl mais cela suffit, il faut aller en prolongation. La prolongation est équilibrée, mais Procházka donne la victoire à Karlovy Vary qui démarre de la meilleure des façons avant un deuxième match toujours à l'extérieur demain.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Ondřej Procházka (Karlovy Vary)

** : Roman Will (Pardubice)

