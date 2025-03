Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Des nouveaux venus Brno et Mountfield se calent dans les quatre meilleurs derričre le Dynamo et le Sparta qui l'ont emporté aussi. Le Motor continue de gagner en milieu de tableau Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 21/02/2025 ŕ 21:00 Tweeter

Dynamo Pardubice : 2-5

Vítkovice Ridera - Motor České Budějovice : 1-3

Kometa Brno - Energie Karlovy Vary : 3-2

Mountfield HK - HC Olomouc : 3-2

Sparta Praha - BK Mladá Boleslav : 5-4 ap



Photographe : Stanislav Souček pour mountfieldhk.cz Mountfield déjoue Olomouc et passe quatričme

Mountfield revient dans le top 4 avec un succès arraché à domicilé contre Olomouc. En powerplay, Tamáši ouvre les compteurs en première période, en toute fin de tiers Kohout égalise. Les coqs passent devant au tiers médiant grâce à Macuh. Les lions égalisent logiquement en dernière période. Alors qu'on semble se diriger vers une prolongation, Tamáši donne un avantage décisif en powerplay à moins d'une minute du terme. Les Moraves ne reviendront plus.

Chlapík. Un très bon premier tiers permet pourtant aux lions de mener 2-0. Forman réduit l'écart au tiers médiant mais un penalty convertit par Skalický maintient l'avance du BK. En deux minutes le Sparta égalise, en fin de période Praha prend même les devants mais Mladá Boleslav égalise au dernier tiers avant la prolongation.

mostecky.denik.cz Le Dynamo l'emporte ŕ Litvínov

Le Dynamo décimé par les blessures renoue enfin avec la victoire après cinq revers de suite, pourtant ça commençait mal à Litvínov. En effet, après vingt minutes les pétrochimistes mènent 2-0. Les chevaux marquent deux buts dans le tiers médiant pour remettre les pendules à l'heure. Čerešňák et Paulovič trouvent la faille en dernière période pour mettre Pardubice devant avant un dernier but en cage vide. Le Verva perd deux places avec cette quatrième défaite de suite et se retrouve cinquièmr hors des places protégées.

Brno grimpe sur le podium du championnat avec un succès serré contre l'Energie, son cinquième d'affilée. Jiskra et Gríger marquent en dix secondes et donnent un double avantage à Karlovy Vary en première période. Gulaši et Pospíšil permettent à la Kometa d'égaliser au tiers médiant. Cingel marque le but de la victoire à dix minutes de la fin.

Le Motor remporte un quatrième succès consécutif en s'imposant à Vítkovice. Pourtant les locaux ont largement dominé la rencontre nettement mais Klouček a repoussé 32 tirs dirigés sur sa cage.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Alex Tamáši (Mountfield)

** : Milan Klouček (České Budějovice)

*** : Alex Tamáši (Mountfield)

** : Milan Klouček (České Budějovice)

* : Roman Červenka (Pardubice)







