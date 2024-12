Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Du rythme en haut de tableau Le Dynamo, Litvínov et Mladá Boleslav gagnent en haut, suivis par l'Energie, le Motor et Vítkovice Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 06/12/2024 ŕ 21:00 Tweeter

Dynamo Pardubice : 3-5

Škoda Plzeň - Motor České Budějovice : 0-1

Energie Karlovy Vary - HC Olomouc : 4-1

Rytíři Kladno - Vítkovice Ridera : 1-4

Kometa Brno - Verva Litvínov : 0-3

Bílí Tygři Liberec - BK Mladá Boleslav : 2-3 TAB



hcdynamo.cz Le Dynamo l'emporte ŕ Třinec

Le Dynamo prend sa revanche de la dernière finale en l'emportant à Třinec. Un début de match tonitruant des chevaux leur permet de rapidement mener 2-0 mais ils s'endorment et se font rejoindre au deuxième tiers. Hájek remet les siens devant dans les dernières secondes de la période. Smejkal double de nouveau l'avance des visiteurs à l'entame du dernier vingt, mais Nedomlel rapproche la marque. Les dragons ne pourront pas égaliser et encaissent un dernier but en cage vide du leader qui conforte sa place en tête.

Mladá Boleslav reste quatrième après un succès acquis aux tirs au but chez les Bílí Tygři. Au premier tiers, Jansa ouvre le score pour les locaux. Le BK renverse la tendance, Bernad égalise avant que Skalický ne donne l'avantage aux visiteurs. Dans un deuxième tiers surdominé, Flynn égalise dans les derniers instants. Liberec domine encore le dernier tiers mais le score ne bouge plus. La prolongation ne donne rien, aux tirs au but Fořt et encore Bernad marquent et donnent la victoire.

Photographe : Ivo Dostál pour hc-kometa.cz Zajíček et Litvínov arrętent Brno

Litvínov s'impose en confiance à Brno avec un but et deux points de chacun des deux frères Kaše. L'homme du match a été sans conteste Zajíček qui repousse 35 lancers et un penalty pour un solide jeu blanc. Les pétrochimistes remontent au deuxième rang.

L'Energie seule équipe qui l'a emporté à domicile dans cette journée, a dominé Olomouc. Pourtant Kohout ouvre le score dès la première minute de jeu, ce sera l'unique but pour les coqs. Karlovy Vary marque trois buts, dont deux pour Beránek, au tiers médiant pour renverser la tendance. Beránek complète le tour du chapeau en cage vide. Le club de la cité thermale revient à une longueur de la cinquième place.

Le Motor retrouve la victoire en l'emportant sur le plus petit des scores à Plzeň. Un unique but signé Zohorna au tiers médiant a suffit aux automobilistes puisque Klouček blanchit avec 30 arrêts.

Vítkovice suit en remportant un deuxième victoire consécutive qui enfonce encore plus Kladno à la dernière place qui s'incline pour la quatrième fois d'affilée. Les chevaliers ont pourtant dominé la rencontre mais Klimeš tient le coup. Deux points de Nellis, Bambula et Zdráhal inscrivent deux points pour aider les mineurs à l'emporter et à maintenir la huitième place.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Ondřej Beránek (Energie Karlovy Vary)

** : Šimon Zajíček (Verva Oceláři Třinec -: 3-5Škoda Plzeň -: 0-1- HC Olomouc : 4-1Rytíři Kladno -: 1-4Kometa Brno -: 0-3Bílí Tygři Liberec -: 2-3 TABLeprend sa revanche de la dernière finale en l'emportant à. Un début de match tonitruant des chevaux leur permet de rapidement mener 2-0 mais ils s'endorment et se font rejoindre au deuxième tiers.remet les siens devant dans les dernières secondes de la période. Smejkal double de nouveau l'avance des visiteurs à l'entame du dernier vingt, mais Nedomlel rapproche la marque. Les dragons ne pourront pas égaliser et encaissent un dernier but en cage vide du leader qui conforte sa place en tête.reste quatrième après un succès acquis aux tirs au but chez les. Au premier tiers,ouvre le score pour les locaux. Le BK renverse la tendance,égalise avant quene donne l'avantage aux visiteurs. Dans un deuxième tiers surdominé,égalise dans les derniers instants. Liberec domine encore le dernier tiers mais le score ne bouge plus. La prolongation ne donne rien, aux tirs au butet encoremarquent et donnent la victoire.s'impose en confiance àavec un but et deux points de chacun des deux frères. L'homme du match a été sans contestequi repousse 35 lancers et un penalty pour un solide jeu blanc. Les pétrochimistes remontent au deuxième rang.L'seule équipe qui l'a emporté à domicile dans cette journée, a dominé. Pourtantouvre le score dès la première minute de jeu, ce sera l'unique but pour les coqs. Karlovy Vary marque trois buts, dont deux pour, au tiers médiant pour renverser la tendance.complète le tour du chapeau en cage vide. Le club de la cité thermale revient à une longueur de la cinquième place.Leretrouve la victoire en l'emportant sur le plus petit des scores à. Un unique but signé Zohorna au tiers médiant a suffit aux automobilistes puisqueblanchit avec 30 arrêts.suit en remportant un deuxième victoire consécutive qui enfonce encore plusà la dernière place qui s'incline pour la quatrième fois d'affilée. Les chevaliers ont pourtant dominé la rencontre maistient le coup. Deux points deetinscrivent deux points pour aider les mineurs à l'emporter et à maintenir la huitième place.*** : Ondřej Beránek (Energie Karlovy Vary)** : Šimon Zajíček (Verva Litvínov)

* : Jan Mandát (Dynamo Pardubice) © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo