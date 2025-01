Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Duel pour les quatre places Mountfield assure pour rester dans les 4, le Sparta confirme sa premičre place. Brno continue de rester en chasse, Olomouc se replace tandis qu'en bas Liberec et Kladno continuent de se livrer un duel pour ne pas ętre dernier Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 12/01/2025 ŕ 21:00 Tweeter

Sparta Praha - Verva Litvínov : 5-3

Dynamo Pardubice - Bílí Tygři Liberec : 2-3

BK Mladá Boleslav - Mountfield HK : 1-2 TAB

Vítkovice Ridera - Kometa Brno : 2-5

Motor České Budějovice - Rytíři Kladno : 3-6

HC Olomouc - Oceláři Třinec : 3-2 ap



bkboleslav.cz Mountfield s'impose aux tirs au but ŕ Mladá Boleslav

Mountfield remporte aux tirs au but un match important pour une place dans les 4 sur la glace de Mladá Boleslav. Le BK domine le premier tiers sans marquer, Buchtele ouvre le score au tiers médiant mais à peine 13 secondes plus tard Jergl a égalisé. Les deux équipes se neutralisent au dernier vingt. En prolongation les locaux sont pénalisés mais résistent au bombardement de HK. Šťastný est le seul à marquer aux tirs au but pour assurer la victoire et la quatrième place de Mountfield.

Le Sparta remporte le duel au sommet contre Litvínov et creuse encore son avance en tête. Dominateurs au premier tiers, les locaux prennent les devants. Koblasa égalise en powerplay mais Irving inscrit son second but du jour pour remettre Praha devant. Au dernier tiers les Spartiates font sauter le verrou avec deux nouveaux buts. Sandberg réduit anecdotiquement le score en fin de partie.

Brno assure en enfonçant encore un peu plus Vítkovice qui s'incline pour la sixième fois consécutive. Malgré un doublé de Roberts Bukarts les mineurs s'écroulent encore une fois en défense. Le jeune Chludil compte aussi un doublé côté visiteur.

hc-olomouc.cz Olomouc domine Třinec en prolongation

Olomouc domine en prolongation les Oceláři qui pourtant menait 2-0 après quarante minutes de jeu. Le HCO se rapproche au dernier tiers, Kunc arrache l'égalisation dans la dernière minute de jeu. En prolongation, Kunc donne ensuite la victoire aux coqs qui restent dans la roue du champion en titre.

Les Rytíři restent hors de la zone rouge et recollent aux playoffs après un bon succès sur la glace de České Budějovice. Un bon début de match permet aux chevaliers de mener 2-0 à l'entame du dernier tiers. Přikryl et Olesen permettent d'égaliser avant la deuxième sirène. Le Danois permet au Motor de prendre les devants en dernière période mais Kladno égalise et passe devant. Les locaux pressent pour revenir mais encaissent deux buts en cage vide. Jágr compte deux assistances.

Les Bílí Tygři remportent une troisième victoire consécutive en l'emportant à Pardubice. Au premier tiers, Musil ouvre le score. Au dernier vingt, Liberec inscrit trois buts en quatre lancers et renverse complètement la partie. Sedlák rapproche bien le score mais malgré tout leurs efforts, les chevaux ne reviendront pas. Liberec reste dernier mais à égalité avec les deux clubs devant.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Michal Kunc (Olomouc)

** : Danny Chludil (Brno)

*** : Michal Kunc (Olomouc)

** : Danny Chludil (Brno)

* : Ondřej Bláha (Kladno)







