Pardubice : 1-5 (1-4)



hcdynamo.cz Le Dynamo écrase Mountfield et rejoint la finale

Après deux victoires à domicile sans encaisser de buts, le Dynamo retourne à Hradec Králové et en cas de succès il concluerait la série et rejoindrait sa deuxième finale consécutive. Mountfield, la tête sur le billot, n'a plus le choix il faudra vaincre devant ses partisans, ou mourir.

Les locaux démarrent fort et pressent d'entrée. Will repousse deux lancers dans l'axe, le puck traîne dans une forêt de jambes et de crosses. Bunnaman dévie au vol au fond et ouvre la marque pour Mountfield après deux matchs entiers sans marquer (1-0).

Une ouverture du score dès la deuxième minute de jeu, et cela continue. La joie est de très courte durée, une minute plus tard, Jones contourne la cage dépose une offrande au second poteau pour Kelemen qui égalise et glace l'arena (1-1).

Les chevaux continuent leur galop et ne tardent pas à prendre les devants au tableau d'affichage. Vála canonne de la bleue, Mandát dévie dans le slot, le puck file au second poteau où Červenka pousse dans l'angle grand ouvert (1-2).

Les visiteurs continuent leur domination mais le score ne bouge pas avant le premier coup de sirène. En deuxième période, les deux rivaux se rendent coup pour coup dans un match de très grande intensité, mais le tableau d'affichage n'évolue toujours pas. Au début du dernier tiers, le cheval envoie un nouveau coup de sabot bien placé au lion. Čerešňák cogne de la bleue, Škorvánek repousse devant lui, Smejkal dévie du patin pour lui même et d'un bon coup de crosse rabat dans l'anlge ouvert (1-3).

Mountfield visiblement sonné, peine à repartir de l'autre côté et se montre brouillon tandis que le Dynamo profite de chaque espace pour apporter du danger. Sur un contre, Lichtag reçoit un violent coup de coude au visage, Kalina est envoyé en tôle. Kondelík contre vite, il remet en retrait dans le slot pour Paulovič qui creuse l'écart (1-4).

Peu après Mountfield qui joue à six joueurs écope d'une nouvelle pénalité. Čerešňák d'un tir lointain de la bleue à travers le trafic inscrit un cinquième but (1-5).

Les locaux sont assommés et leur public les siffle et les conspue alors que leur rival de toujours les écrase à domicile dans un match décisif de playoffs. Pardubice gère encore le palet et Mountfield commet une dernière faute en toute fin de match.

Victoire triomphale du Dynamo dans ce match décisif qui se qualifie pour la finale en cinq petites rencontres. Deuxième finale consécutive pour Pardubice qui espère cette fois ne pas terminer aussi dramatiquement que l'an dernier. Mountfield est éliminé séchement et quitte les playoffs par la petite porte.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Roman Červenka

** : Jiří Semjkal

