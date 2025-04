Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Encore blanchi Mountfield s'incline de nouveau à Pardubice sans marquer de but. Le Dynamo est à un succès de la finale Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 08/04/2025 à 21:00 Tweeter

Dynamo Pardubice - Mountfield HK : 2-0 (3-1)



Photographe : Stanislav Souček pour mountfieldhk.cz Will blanchit encore, le Dynamo gagne son 3e match

Le Dynamo s'est imposé avec la manière dans le match 3 et mène de nouveau la série contre Mountfield, mais devra se passer de son capitaine Sedlák, blessé après une violente action hier. Devant ses partisans, Pardubice espère doubler son avance dans la demi-finale.

Le Dynamo comme à son habitude démarre bien le jeu et met une intense pression sur le but adverse, sans résultat. Mountfield montre un peu les dents sans parvenir non plu à passer devant. En toute fin de période le score évolue. Kelemen contourne la cage et vient glisser victorieusement au second poteau (1-0).

Au deuxième tiers la partie change du tout au tout, Mountfield se montre très entreprenant et dangereux devant la cage locale. Will continue de briller avec de solides parades pour tenir son équipe devant au score.

La partie s'équilibre au dernier vingt, le Dynamo arrête de laisser jouer et tente de tuer le match sans résultat, même en powerplay. Mountfield essaie de revenir dans la rencontre mais Will maintient la porte fermée à double tour. En fin de match, HK sort son gardien et prend son temps mort, mais sans trop inquiéter les locaux. Un dégagement de Čerešňák directement au dessus du plexy l'envoie en prison pour retard de jeu, le match change-t-il de sens ? Non, puisque Musil parvient à récupérer et à glisser à Kondelík qui d'un revers envoie de l'autre côté de la patinoire jusque dans la cage vide (2-0).

Mountfield fait un retard de jeu dans la foulée, et le match en finit là. Deuxième blanchissage consécutif pour Will avec 30 arrêts. Le Dynamo remporte un troisième succès dans la série et n'en a besoin plus que d'un seul pour rejoindre la finale. Hradec Králové recevra pour le cinquième match, il lui faudra l'emporter sous peine d'être éliminé.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Roman Will

** : Miloš Kelemen

* : Stanislav Škorvánek - Mountfield HK : 2-0 (3-1)Le Dynamo s'est imposé avec la manière dans le match 3 et mène de nouveau la série contre Mountfield, mais devra se passer de son capitaine, blessé après une violente action hier. Devant ses partisans, Pardubice espère doubler son avance dans la demi-finale.Le Dynamo comme à son habitude démarre bien le jeu et met une intense pression sur le but adverse, sans résultat. Mountfield montre un peu les dents sans parvenir non plu à passer devant. En toute fin de période le score évolue.contourne la cage et vient glisser victorieusement au second poteauAu deuxième tiers la partie change du tout au tout, Mountfield se montre très entreprenant et dangereux devant la cage locale.continue de briller avec de solides parades pour tenir son équipe devant au score.La partie s'équilibre au dernier vingt, le Dynamo arrête de laisser jouer et tente de tuer le match sans résultat, même en powerplay. Mountfield essaie de revenir dans la rencontre maismaintient la porte fermée à double tour. En fin de match, HK sort son gardien et prend son temps mort, mais sans trop inquiéter les locaux. Un dégagement dedirectement au dessus du plexy l'envoie en prison pour retard de jeu, le match change-t-il de sens ? Non, puisqueparvient à récupérer et à glisser àqui d'un revers envoie de l'autre côté de la patinoire jusque dans la cage videMountfield fait un retard de jeu dans la foulée, et le match en finit là. Deuxième blanchissage consécutif pouravec 30 arrêts. Le Dynamo remporte un troisième succès dans la série et n'en a besoin plus que d'un seul pour rejoindre la finale. Hradec Králové recevra pour le cinquième match, il lui faudra l'emporter sous peine d'être éliminé.*** : Roman Will** : Miloš Kelemen* : Stanislav Škorvánek © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo