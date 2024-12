Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Enfin sorti de la boue ? Les tigres blancs remportent une victoire trčs précieuse ŕ domicile et quittent le dernier rang Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 27/11/2024 ŕ 21:00 Tweeter

Bílí Tygři Liberec - HC Olomouc : 5-2 (0-1, 2-1, 3-0)



Photographe : Marek Sekáč pour hcbilitygri.cz Liberec se relance contre Olomouc et quitte la derničre place

Liberec qui a retrouvé la dernière place dimanche après son revers à Olomouc a l'occasion d'en sortir avec un match en retard à domicile contre la même équipe. La partie débute vite de part et d'autre, les deux équipes se neutralisent durant le premier quart d'heure de jeu, puis ce sont les visiteurs qui prennent les commandes de la rencontre grâce à Orsava. C'est le score après vingt minutes de jeu.

Au deuxième tiers le jeu reste ouvert mais les locaux continuent de ramer. Macuh double la mise à la moitié du match. La partie semble encore une fois mal tourner pour les tigres blancs mais ils réagissent très vite et Musil débloque leur compteur moins d'une minute plus tard. Poussé par son public, Liberec hausse le ton et ses efforts sont récompensés par l'égalisation de Šimek en fin de période.

Le dernier tiers voit le rythme s'accroître encore, mais les locaux vont prendre le meilleur sur leur adversaire. Kelly Klíma inscrit un doublé pour mettre les BTL sur orbite. Les efforts des coqs ne sont pas récompensés et ils ne peuvent revenir dans la rencontre. Ils sortent leur gardien pour jouer le tout pour le tout, mais Vlach en profite pour marquer en cage vide et assurer une nette victoire locale.

Les Bílí Tygři remportent un succès très précieux et abandonnent la dernière place à Kladno, ils remontent au douzième rang, donc dans le bon groupe pour les playoffs et avec un match en retard sur le onzième.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Adam Musil

** : Kelly Klíma

*** : Adam Musil

** : Kelly Klíma

* : Radim Šimek







