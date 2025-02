Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Finalement le succès ! Après dix défaites de suite, Vítkovice remporte enfin la victoire mais rester dernier. Le Sparta reste lui premier, Mladá Boleslav reste au contact du quatuor, Plzeň grimpe au septième rang suivi par le Motor Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 28/01/2025 à 21:00 Tweeter

Motor České Budějovice - Oceláři Třinec : 3-2 ap

Verva Litvínov - Škoda Plzeň : 2-5

BK Mladá Boleslav - Energie Karlovy Vary : 3-2 ap

Vítkovice Ridera - Bílí Tygři Liberec : 4-3

Sparta Praha - Rytíři Kladno : 5-2



Photographe : Petr Kotala pour hc-vitkovice.cz Auvitu et Vítkovice remportent enfin la victoire ! Oceláři Třinec : 3-2 apVerva Litvínov -: 2-5Energie Karlovy Vary : 3-2 apBílí Tygři Liberec : 4-3- Rytíři Kladno : 5-2 Vítkovice sort enfin de l'ornière après une horrible série de dix défaites d'affilée, il s'impose devant ses partisans contre Liberec qui rechute après sept victoires de suite. Les tigres blancs démarrent à fond de train, Jansa et Filippi marquent à une minute d'écart pour donner une double avance aux visiteurs en début de partie. Zdráhal réduit l'écart au tiers médiant avant l'égalisation de Hašek dès la reprise du dernier vingt. Ahac remet Liberec devant. Les mineurs ne tardent pas à égaliser. Nellis redonne l'avantage. Vítkovice tient son avance jusqu'au bout et gagne enfin et revient à trois points de l'avant dernière place.

Le Sparta assure en tant que leader en remportant nettement le derby contre Kladno. Côté buteurs, Špaček et Řepík inscrivent chacun deux buts.

Mladá Boleslav s'impose en prolongation contre l'Energie son premier poursuivant. Un troisième succès consécutif pour le BK grâce à un but de Moses en overtime. Les lions ouvraient le score dans le tiers médiant. Karlovy Vary marque deux buts dans le dernier vingt, dans la minute qui suit, Suchý égalise.

Plzeň s'impose largement à Litvínov s'empare de la septième place à un point de la sixième. Les deux formations sont à égalité après vingt minutes mais les Indiens prennent le large au tiers médiant avec deux buts. Urban compte deux points côté visiteur tout comme les deux frères Kaše pour les locaux.

Le Motor remporte un deuxième succès consécutif en prolongation en déjouant Třinec. Les locaux mènent 2-0 après un tiers avec un but de Reilly et Ordoš. Dans un deuxième vingt surdominé, le champion en titre égalise logiquement. Kubík donne la victoire aux automobilistes sur un powerplay dans la prolongation.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Tomáš Urban (Plzeň)

** : Michal Řepík (Praha)

*** : Tomáš Urban (Plzeň)

** : Michal Řepík (Praha)

* : Jan Strmeň (České Budějovice)







