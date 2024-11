Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Il était temps ! Les Oceláři après cinq revers de suite, l'emportent enfin. Le Dynamo cartonne et restent en tête Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 26/11/2024 à 21:00 Tweeter

Oceláři Třinec - Sparta Praha : 2-1

Dynamo Pardubice - Vítkovice Ridera : 6-1



hcocelari.cz Les Oceláři gagnent enfin après 5 revers de suite

En match avancé, les Oceláři en grande difficulté doivent rebondir à domicile face à leur meilleur ennemi, Praha. Comme souvent les spartiates démarrent la rencontre pied au plancher et surdominent le premier tiers. Leur contrôle sans partage débouche sur un but tardif, à deux secondes de la sirène. Profitant d'un powerplay c'est l'inévitable capitaine, Řepík qui ouvre la marque. Le deuxième tiers démarre mal pour les visiteurs qui subissent de nombreuses pénalités. Roman égalise en powerplay. Les pénalités continuent de pleuvoir sur le dos des joueurs de la capitale. Kovařčík profite d'un nouveau jeu de puissance pour mettre le quintuple champion devant. Au dernier tiers le classico sombre dans le pugilat. Hrabík est expulsé pour une charge à la tête. Les - Sparta Praha : 2-1- Vítkovice Ridera : 6-1En match avancé, lesen grande difficulté doivent rebondir à domicile face à leur meilleur ennemi,. Comme souvent les spartiates démarrent la rencontre pied au plancher et surdominent le premier tiers. Leur contrôle sans partage débouche sur un but tardif, à deux secondes de la sirène. Profitant d'un powerplay c'est l'inévitable capitaine,qui ouvre la marque. Le deuxième tiers démarre mal pour les visiteurs qui subissent de nombreuses pénalités.égalise en powerplay. Les pénalités continuent de pleuvoir sur le dos des joueurs de la capitale.profite d'un nouveau jeu de puissance pour mettre le quintuple champion devant. Au dernier tiers le classico sombre dans le pugilat.est expulsé pour une charge à la tête. Les Oceláři ne parviennent guère à en profiter. Le Sparta peine à se montrer dangereux pour égaliser et les fautes qui continuent ne lui permettent pas de revenir. Troisième revers de suite pour Praha bloqué en haut de tableau. Třinec met enfin un terme à une horrible série de cinq revers consécutifs et remontent à la onzième place.

Le Dynamo qui a retrouvé la première place reçoit Vítkovice qui remonte et espère un exploit en Bohême orientale. Pas de suspense sur la glace, les chevaux ont piétiné leur adversaire sans merci. Un premier tiers sans partage permet à Pardubice de mener 3-0 avec un doublé de Herčík. Le score continuer d'enfler avec un 5-0 à la fin du tiers médiant. En powerplay, Abdul, le meilleur compteur du championnat, débloque enfin le compteur visiteur. Mais Sedlák (2 points ce soir) conclut avec un dernier but. Il est en pleine forme après son retour de commotion cérébrale (2 points également dimanche). Červenka a terminé le match avec trois points. Le Dynamo conforte sa première place avec un deuxième succès tonitruant, tandis qu'Ostrava rechute lourdement.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Roman Červenka (Dynamo Pardubice)

** : Lukáš Sedlák (Dynamo Pardubice)

Etoiles Hockey Hebdo de la journée :







