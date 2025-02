Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Impitoyable leader Le Sparta s'impose triomphalement, mais il est toujours poursuivit par le Dynamo, Mladá Boleslav revient dans le top 4, Brno suit. En bas, Kladno et Vítkovice gagnent pour garder espoir Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 31/01/2025 ŕ 21:00 Tweeter

Kometa Brno : 1-3

Škoda Plzeň - BK Mladá Boleslav : 0-5

Energie Karlovy Vary - Sparta Praha : 0-6

Rytíři Kladno - Verva Litvínov : 3-0

HC Olomouc - Vítkovice Ridera : 1-2

Dynamo Pardubice - Motor České Budějovice : 5-1



Le Sparta s'impose en fanfare à Karlovy Vary qui s'incline pour la sixième fois consécutive. Un match sans trembler pour le leader qui a assuré dans tous les secteurs du jeu. Kořenář blanchit avec 18 arrêts, Kousal inscrit un doublé et trois points. Praha maintient sa première place avec un point d'avance mais un match de plus que son dauphin.

En effet, le Dynamo a lui aussi cartonné contre České Budějovice en retrouvant sa puissance offensive. Dans un premier tiers équilibré, les deux équipes se neutralisent avec un but chacune. Les chevaux carburent au tiers médiant et marquent encore trois buts, dont un deuxième pour le capitaine Červenka. Pardubice creuse encore l'écart au dernier vingt.

Mladá Boleslav s'impose triomphalement à Plzeň et revient à la quatrième place. Moses, Pyrochta, Hradec et Lakatoš comptent deux points. Furch blanchit avec 22 arrêts.

Brno s'impose chez les Oceláři avec un but par tiers et les enfonce encore un peu. Cingel marque deux points dans cette rencontre. Cienciala sauve l'honneur du quintuple champion en titre avec un unique but en toute fin de rencontre. Un succès qui permet à la Kometa de grimper au cinquième rang du championnat.

Photographe : Josef Poláček pour rytirikladno.cz Jágr et Kladno surclassent Litvínov

Les Rytíři restent sur trois revers de suite, et voient la dernière place revenir sur eux, la réception du troisième, Litvínov ne s'annonce pas encourageante. Mais les pétrochimistes ont également été vaincus lors de leurs trois dernières sorties. Malgré un très bon premier tiers, le score reste vierge. Le deuxième vingt voit les chevaliers faire sauter le verrou avec deux buts signés Pytlík et Jarůšek. Le match reste engagé en dernière période et Tralmaks creuse encore l'avance locale. Brízgala blanchit avec 38 arrêts. Kladno revient à égalité avec la douzième place synonyme de playoffs.

Vítkovice aligne une deuxième victoire consécutive, en l'emportant à Olomouc mais reste dernier. Hrachovina, le nouveau gardien, a été aligné pour son premier match et a été brillant avec 31 arrêts. Les mineurs reviennent à trois points de la sortie du gouffre et retrouvent un peu d'espoir.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Adam Brízgala (Kladno)

** : Roman Červenka (Pardubice)

*** : Adam Brízgala (Kladno)

** : Roman Červenka (Pardubice)

* : Pavel Kousal (Praha)







