TELH : Jágr et Kladno ne sont pas morts Kladno avec un but de Jágr et Plzeň gagnent en bas, Liberec prend un point. Au milieu de tableau, le Motor et Brno poursuivent Mountfield. Le Dynamo reste en tête, Litvínov suit Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 08/12/2024 à 21:00

Dynamo Pardubice - Energie Karlovy Vary : 5-1

Oceláři Třinec - Verva Litvínov : 0-1

BK Mladá Boleslav - Rytíři Kladno : 2-6

Sparta Praha - Kometa Brno : 3-4

Vítkovice Ridera - Mountfield HK : 1-4

Motor České Budějovice - Bílí Tygři Liberec : 2-1 ap

HC Olomouc - Škoda Plzeň : 3-4



rytirikladno.cz Les Rytíři de Jágr gagnent à Mladá Boleslav

Les Rytíři mettent fin à quatre défaites de suite avec un tonitruant succès à Mladá Boleslav. La partie était pliée dès le premier tiers avec un cinglant 4-0. Sur un premier powerplay rapide, Jágr bien placé dans le slot pousse au fond pour son deuxième but de la saison, après un mois de novembre loin de la glace. Un doublé de Pietroniro et un autre but de Mendel de loin, complète cet incroyable début de rencontre. Smoleňák au tiers médiant puis Jarůšek au dernier portent l'addition à 6-0. Les chevaliers relâchent un peu leur effort en fin de rencontre ce qui permet au BK d'inscrire deux buts pour l'honneur. Kladno reste dernier mais relève la tête de belle manière.

Litvínov maintient sa deuxième place en s'imposant à Třinec sur le plus petit des scores. Čajkovič ouvre la marque au milieu du tiers médiant, ce sera le seul but de la partie. Malgré 34 lancers les Oceláři ne peuvent pas déjouer Zajíček qui blanchit pour la deuxième fois de suite.

Après deux défaites de rang, Mountfield rebondit en dominant nettement Vítkovice qui rechute. Dmowski marque un doublé dont un en cage vide.

La Kometa renoue avec la victoire après quatre défaites de suite, elle s'impose à Praha dans un match renversant. Irving permet aux spartiates de mener deux fois au score mais les visiteurs égalisent par deux fois en fin de chacune des deux premières périodes. Brno fait l'effort au dernier vingt et prend une double avance. Irving complète le hat trick mais cela ne suffit pas au Sparta pour égaliser. Flek a également compté trois points pour les visiteurs.

hcplzen.cz Les Indiens de Plzeň l'emportent à Olomouc

Plzeň réintègre le bon groupe grâce à un bon succès glané sur la glace d'Olomouc. Ce sont les locaux qui ouvrent la marque par Orsava mais les Indiens marquent par la suite trois fois sans réplique. Le HCO parvient à rapprocher le score deux fois de suite, avec trois points de Kunc, mais jamais à égaliser. Les coqs n'ont plus qu'un point d'avance sur leur adversaire du soir et deux sur la mauvaise zone.

Le Motor l'emporte difficilement à domicile contre Liberec. Dans un premier tiers nettement dominé, Olesen ouvre logiquement le score. Le deuxième tiers est toujours aux mains des locaux mais le score ne bouge pas. Les tigres blancs vont un peu mieux au dernier tiers mais restent peu tranchants. Lántoši arrache une égalisation inespérée à une minute du terme. Tout est à recommencer pour České Budějovice qui est encore sauvé en prolongation par son attaquant Danois, Olesen qui donne la victoire.





Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Robert Kousal (Dynamo Pardubice)

** : Jakub Flek (Kometa Brno)

*** : Robert Kousal (Dynamo Pardubice)

** : Jakub Flek (Kometa Brno)

* : Nick Olesen (Motor České Budějovice)







