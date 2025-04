Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Jusqu'au bout Le Sparta remporte le match six et s'offre un match décisif ŕ domicile dimanche Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 11/04/2025 ŕ 21:00 Tweeter

Sparta Praha : 0-3 (3-3)



Photographe : Vít Golda pour hc-kometa.cz Le Sparta remporte le match 6 et égalise la demi-finale

La Kometa mène la série pour la troisième fois, mais là elle peut conclure devant ses partisans et rejoindre la finale, sa première depuis 2018. Le Sparta est dos au mur et doit l'emporter coûte que coûte en Moravie pour disputer un septième match à domicile.

La partie démarre mal pour les locaux pénalisés d'entrée, le powerplay pragois fait le boulot et ouvre le score. Kemiläinen avance depuis la bleue et depuis le haut slot envoie un missile dans la cage locale (0-1).

Brno glacé d'entrée peine à se réveiller et laisse l'initiative à son adversaire qui n'est guère plus entreprenant, se contentant de gérer son avance. Le deuxième tiers est houleux et une bagarre générale éclate. Le Sparta a nettement haussé le ton et met en grande difficultés les locaux bien en peine. Postava virevolte et tient l'écart jusqu'à la deuxième sirène. Le dernier tiers voit Brno expirer sur la glace et Praha continue de forcer. Krejčík entre en zone et décale Hyka qui envoie un tir parfait sous la barre (0-2).

Le match se poursuit et toujours à sens unique. Même si le break de la fusée Flek, réveille un peu le public, mais Kořenář détourne. La domination spartiate se traduit par un nouveau but, de son capitaine Řepík (0-3).

La messe est dite, la Kometa passe sa frustration en commettant des fautes. Les visiteurs n'en profitent plus. La victoire nette et sans bavure du Sparta lui permet d'égaliser dans la série pour la troisième fois et lui donne un bol de confiance avant le septième match décisif dimanche.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Michal Řepík

** : Tomáš Hyka

