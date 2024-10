Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : L'ascension vers le sommet Vítkovice remonte aprčs un succčs ŕ l'extérieur tout comme Mladá Boleslav et le Sparta. Litvínov reste leader, Třinec se rapproche, au milieu de tableau les Rytíři et Plzeň l'emportent Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 29/09/2024 ŕ 21:00 Tweeter

Vítkovice Ridera : 2-4

Bílí Tygři Liberec - Rytíři Kladno : 2-3 TAB

Motor České Budějovice - BK Mladá Boleslav : 2-3

HC Olomouc - Verva Litvínov : 1-2

Oceláři Třinec - Mountfield HK : 4-1

Dynamo Pardubice - Sparta Praha : 0-4

Škoda Plzeň - Kometa Brno : 3-1



Photographe : Kateřina Pelikánová pour hokejkv.cz Vítkovice s'impose ŕ Karlovy Vary pour reprendre l'ascension

Karlovy Vary vaincu au dernier match espère rebondir à domicile face à Vítkovice. L'Energie est plutôt en forme en début de match mais Demel en break parvient à ouvrir le score pour les visiteurs. Les efforts locaux finissent par payer dans les dernières secondes du tiers et Procházka égalise d'un bon lancer balayé depuis le cercle droit. Les deux équipes se livrent un sacré duel au deuxième vingt. Yetman et Nellis contrent et d'un beau jeu de passes entre les Canadiens permet à Vítky de repasser devant. Les mineurs sont plus dangereux, Nellis tente de longer la cage mais perd la rondelle, Abdul récupère au deuxième poteau et fusille Frodl qui n'a pas eu le temps de boucher l'angle. L'Energie remet les bouchées doubles au dernier tiers et domine nettement le jeu. Ostrava s'accroche à sa cage mais finit par céder. Sur une bonne contre offensive, Plutnar dépose une offrande au deuxième poteau, Energie Karlovy Vary -: 2-4Bílí Tygři Liberec -: 2-3 TABMotor České Budějovice -: 2-3HC Olomouc -: 1-2- Mountfield HK : 4-1Dynamo Pardubice -: 0-4- Kometa Brno : 3-1vaincu au dernier match espère rebondir à domicile face à. L'Energie est plutôt en forme en début de match maisen break parvient à ouvrir le score pour les visiteurs. Les efforts locaux finissent par payer dans les dernières secondes du tiers etégalise d'un bon lancer balayé depuis le cercle droit. Les deux équipes se livrent un sacré duel au deuxième vingt.etcontrent et d'un beau jeu de passes entre les Canadiens permet à Vítky de repasser devant. Les mineurs sont plus dangereux,tente de longer la cage mais perd la rondelle, Abdul récupère au deuxième poteau et fusillequi n'a pas eu le temps de boucher l'angle. L'Energie remet les bouchées doubles au dernier tiers et domine nettement le jeu. Ostrava s'accroche à sa cage mais finit par céder. Sur une bonne contre offensive,dépose une offrande au deuxième poteau, Černoch lancé comme une balle n'a plus qu'à pousser au fond. L'Energie donne tout mais Klimeš tient bon. Nellis termine la soirée à trois points avec un but en cage vide qui libère Vítkovice.

Litvínov continue d'être la dernière équipe invaincue après un sixième succès glané à Olomouc et établi un nouveau record de départ pour l'extraliga. Un bon début de match et un tir impeccable de Husinecký permet aux visiteurs d'ouvrir la marque. Dès la reprise du second vingt, Anděl contourne la cage remet dans le slot pour Knotek qui s'y reprend à deux fois avant d'égaliser. Au dernier tiers les pétrochimistes repassent devant et l'emportent. Ondřej Kaše remet devant la cage pour David Kaše qui dévie en pleine lucarne.

Mladá Boleslav renverse une fois encore un match pour l'emporter à České Budějovice. Un premier powerplay rapide permet à Kovařčík d'ouvrir le score à bout portant. Le match est équilibré mais à la moitié de celui-ci, Gulaš s'échappe seul en break et double la mise. Après 52 minutes de stérilité, Čajka dévie au fond mais doit sortir touché au visage par la crosse du gardien local. Moins de trente secondes plus tard, Rekonen au premier poteau égalise en convertissant un rebond. Lakatoš récupère une mauvaise sortie de zone du Motor, et dévie de l'autre côté pour Závora qui reprend victorieusement. Come-back parfait pour le BK qui passe deuxième.

Le Sparta assure une large victoire à Pardubice avec encore un blanchissage de Kořenář (26 arrêts), le quatrième déjà ! Kousal marque trois points, deux pour Krejčík et Chlapík. Praha remonte sur la plus basse marche du podium avec ce succès.

hcocelari.cz Třinec déjoue nettement Mountfield

Třinec remporte une bonne victoire à domicile contre Mountfield qui rechute lourdement. Après un tiers dominé par les locaux mais sans but, Kurovský ouvre la marque en powerplay. Les visiteurs vont mieux et dans les dernières secondes du tiers, Pour subtilise le palet fonce seul en break et égalise. Au début du dernier tiers, Adámek récupère une perte de palet, se balade dans la défense et troue les filets. Les visiteurs multiplient les fautes, Nestrašil lance, le puck est repoussé dans le slot, Addamo pousse au fond et inscrit son troisième but de la saison. Les dragons concluent avec un dernier but en cage vide.

Les Rytíři remportent de justesse une victoire importante à Liberec. Les visiteurs démarrent bien, Ticháček en contre emporte tout le monde, son lancer est repoussé mais il propulse au fond le rebond pour ouvrir le score. Deux minutes plus tard Tralmaks convertit un tir de pénalité et double la mise. Au quart d'heure de jeu Ivan dévie sous la barre le slap de Musil pour réduire l'écart. La partie est dipsutée mais l'écart se maintient. En toute fin de match, les tigres blancs sortent leur gardien. Musil place le palet juste devant la cage, Lántoši dévie au fond et égalise à 1'46 de la fin. La partie s'achève en fusillade, Lukeš repousse tous les tireurs locaux, Pietroniro côté mitaine a bout pourtant donne la victoire sur la cinquième tentative de Kladno.

Plzeň signe une deuxième victoire de suite pour retrouver le milieu de tableau en enfonçant encore un peu plus la Kometa. Après un premier tiers soporifique, Cingel ouvre le score dès la reprise en profitant d'un heureux rebond contre la bande. Les Indiens se reprennent et Lalancette dévie parfaitement au second poteau pour Söderlund qui égalise. Au dernier tiers, Dujsík envoie un long lancer qui met les locaux devant. Brno pousse pour revenir mais Hrenák ne cède pas. Un dernier but en cage vide assure la victoire du club de Škoda.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Anthony Nellis (Vítkovice Ridera)

** : Josef Kořenář (Sparta Praha)

*** : Anthony Nellis (Vítkovice Ridera)
** : Josef Kořenář (Sparta Praha)
* : David Kaše (Verva Litvínov)







