TELH : L'avance fond Litvínov revient ŕ une longueur de la premičre place. Le Sparta et Mountfield reste au chaud. Brno mčne la chasse, en bas Třinec et Olomouc gagnent Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 28/12/2024 ŕ 21:00

Sparta Praha : 1-3

Energie Karlovy Vary - Mountfield HK : 1-3

Bílí Tygři Liberec - Verva Litvínov : 0-3

Rytíři Kladno - Kometa Brno : 1-2 ap

HC Olomouc - Motor České Budějovice : 2-1 TAB

Oceláři Třinec - Vítkovice Ridera : 4-0



Photographe : Jiří Princ pour hcbilitygri.cz Les Bílí Tygři se cassent les dents sur Tomek et Litvínov

Litvínov continue de se rapprocher du sommet, grâce à sa nette victoire à Liberec, elle est désormais à un seul point derrière le leader du championnat. Les deux tiers ne voient pas le moindre but, grâce notamment à un bel effort défensif et du gardien local, particulièrement sur une infériorité de cinq minutes. Le verrou saute au dernier acte, Hlava, Koblasa et Čajkovič marquent tandis que Škoda Plzeň -: 1-3Energie Karlovy Vary -: 1-3Bílí Tygři Liberec -: 0-3Rytíři Kladno -: 1-2 ap- Motor České Budějovice : 2-1 TAB- Vítkovice Ridera : 4-0continue de se rapprocher du sommet, grâce à sa nette victoire à, elle est désormais à un seul point derrière le leader du championnat. Les deux tiers ne voient pas le moindre but, grâce notamment à un bel effort défensif et du gardien local, particulièrement sur une infériorité de cinq minutes. Le verrou saute au dernier acte,etmarquent tandis que Tomek signe son deuxième blanchissage d'affilée avec 29 arrêts.

Le Sparta remporte une belle victoire à Plzeň. Nettement dominés au premier vingt, les visiteurs tiennent et ouvrent le score en powerplay par Irving. Les Indiens égalisent au tiers médiant grâce à Nenonen. Praha enfin plus en forme au dernier tiers passe devant tardivement avant de conclure en cage vide.

Mountfield confirme sa place dans le top 4 avec une bonne victoire à Karlovy Vary, premier poursuivant des places protégées. Les lions plutôt dominateurs dans les deux premières périodes prennent une confortable avance de trois buts avec un doublé de Bunnaman. Malgré un dernier tiers à sens unique, l'Energie ne pourra réduire que d'une longueur l'écart.

La Kometa s'impose difficilement, sur un but de Mueller en prolongation, à Kladno pourtant dernier du championnat. Le point sauvé permet aux Rytíři de se rapprocher un peu.

Les Oceláři remportent largement le derby contre Vítkovice. Quatre buts qui ont été marqués au cours des deux premiers tiers, Kurovský en compte deux et trois points. Kacetl blanchit avec 22 arrêts. Grâce à ce succès, Třinec remonte au dixième rang à trois longueurs derrière son rival du soir.

Olomouc gagne mais paradoxalement perd une place, en effet les coqs ne se sont imposés qu'aux tirs au but face au Motor, dans un bon match mais très fermé.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Daniel Kurovský (Třinec)

** : Matěj Tomek ( Litvínov)

*** : Daniel Kurovský (Třinec)

** : Matěj Tomek ( Litvínov)

* : Connor Bunnaman (Mountfield)







